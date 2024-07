Donald Trump fala sobre o ataque no Truth Social: o que é esta rede social e o que disse o ex-presidente dos EUA?

Os registros em vídeo e fotos estão por toda a parte nas redes sociais e, em poucos minutos, deram a volta ao mundo. Houve um ataque a Donald Trump, um incidente confuso e alarmante que ocorreu durante um comício em Butler, Pensilvânia. Houve tiros e foi vista a imagem do ex-presidente com sangue numa das orelhas.

Donald Trump Donald Trump empuña su brazo derecho luego de ser herido en un atentado, mientras es escoltado por agentes del servicio secreto en Butler, Pensilvania. (Evan Vucci/AP)

A informação que está sendo divulgada de forma parcial é que houve um atirador, que morreu ao ser abatido por forças especiais, e também há pessoas feridas entre os participantes da atividade que faz parte da nova campanha de Donald Trump para ganhar as eleições e voltar a ser Presidente dos Estados Unidos. Diante dessa situação, e após um tempo do incidente, o ex-presidente fez uma declaração nas redes sociais, mas não foi nem no Twitter/X, nem no Facebook: foi através de sua própria rede chamada ‘Truth Social’.

A declaração de Donald Trump

“Quero agradecer ao Serviço Secreto dos Estados Unidos e a todas as forças policiais pela rápida resposta ao tiroteio que acabou de ocorrer em Butler, Pensilvânia. O mais importante é que quero expressar minhas sinceras condolências à família da pessoa que morreu no comício, e também à família de outra pessoa que ficou gravemente ferida”, diz Trump.

"É incrível que um ato assim possa ocorrer em nosso país. Por enquanto, não se sabe nada sobre o atirador, que já está morto. Fui baleado com uma bala que atravessou a parte superior da minha orelha direita. Percebi imediatamente que algo estava errado porque ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala atravessando a pele. Houve muito sangramento, então percebi o que estava acontecendo", acrescentou o candidato, encerrando com a frase: DEUS ABENÇOE A AMÉRICA!, assim, em maiúsculas.

O que é o Truth Social e por que Donald Trump fez sua primeira declaração nesta rede social?

Truth Social é uma rede social alternativa ao Twitter, lançada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em fevereiro de 2022. Ao contrário do Twitter, no Truth Social não é possível ler publicações de usuários que não segue em seu feed. A plataforma se define como uma rede de livre expressão.

Recordemos que na antiga administração do Twitter, a conta de Donald Trump foi cancelada por declarações polêmicas. "Após uma revisão dos tweets recentes da conta @realDonaldTrump e do contexto que os envolve, suspendemos permanentemente a conta devido ao risco de mais incitação à violência", disse a empresa em janeiro de 2021.

E embora o ex-presidente tenha retornado ao Twitter em 2023, onde se especula que a conta foi restaurada por Elon Musk, o atual proprietário da X/Twitter e que se manifesta abertamente a favor de Trump, o ex-presidente não usou mais aquela rede social como antes e agora usa a sua própria: Truth Social.