Morre criança de 5 anos afogada em cisterna

Uma criança, de 5 anos de idade, morreu afogada em uma cisterna na noite da última quinta-feira (11). O caso aconteceu em Sousa, um município do Sertão de Paraíba. As informações são do portal de notícias g1.

João Henrique Queiroga, como era identificada a vítima, brincava na casa de sua avó, quando caiu em uma cisterna e se afogou, conforme o relato do Hospital Regional de Sousa. Ao notar o acidente, a família e vizinhos do menino correram para socorrê-lo e tirá-lo de dentro da cisterna.

Em seguida, o Corpo de Bombeiros da região foi acionado. Apesar de ter sido levada ao hospital e passado por tentativas de reanimação, a vítima não resistiu e morreu.

Homem é preso após morder a namorada e ameaçá-la de morte

Um homem foi preso na última terça-feira (9), após praticar violência doméstica contra a namorada, em Bom Jesus das Selvas, no Maranhão. Segundo as informações do portal g1, o autor da lesão ameaçou a companheira de morte e foi detido pela Polícia Civil do estado.

Em um relato por parte das autoridades, a vítima foi atacada com uma mordida no braço e sofreu ameaças de morte, caso denunciasse o autor da lesão. No entanto, a mulher seguiu com a denúncia.

Ao coletar o relato do crime, a polícia foi à casa do suspeito e o prendeu. Após sua prisão em flagrante, o autor dos ataques responderá pelos crimes de lesão corporal, violência doméstica e violência psicológica contra a mulher.

