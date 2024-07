Mãe de modelo brasileira morta no Chile desabafa após suspeito ser absolvido

Nayara Vit, de 36 anos, morreu após cair do apartamento do então namorado, Rodrigo Del Valle Mijac, que foi preso acusado de feminicídio

Na última terça-feira, dia 02 de julho, o Tribunal Oral de Santiago, no Chile, julgou o caso da morte da modelo brasileira Nayara Vit. Conforme publicado pelo O Globo, Rodrigo Del Valle Mijac, que estava preso sob a acusação de assassinar a modelo, foi considerado inocente, absolvido e liberado.

Nayara morreu no dia 07 de julho de 2021, após cair do 12º andar de um prédio de alto padrão no Bairro de Las Condes. Em declaração, a mãe da modelo, Eliane Marcos Vit, revelou que pretende recorrer à Suprema Corte do país.

Ela, que acompanhou o julgamento, revelou estar incrédula com o veredito. “É um misto de incredulidade e raiva. Acompanhei o julgamento durante 45 dias. Foram ouvidas mais de 100 testemunhas e mais de 50 peritos. Saí certa da condenação, apesar de um temor geral”.

Durante o julgamento, o acusado permaneceu calado enquanto Ministério Público do Chile solicitava a aplicação de uma pena de 20 anos de prisão, que foi negada pelo tribunal. Para os promotores, a modelo caiu durante uma briga com o empresário no apartamento em questão.

Decisão dividida

Conforme a publicação, a decisão foi dividida em 2 votos a 1 pela rejeição da denúncia. Em um trecho, é pontuada a ausência de policiais, especializados na investigação de crimes violentos, na cena do crime. Por outro lado, o voto contra a rejeição da denúncia argumentou que existem provas mais do que suficientes para confirmar a autoria do crime por parte do empresário.

Rodrigo Mijac é diretor de uma empresa de tecnologia em Santiago, e foi acusado como autor de feminicídio. Uma das provas apresentadas que colaborava com a acusação foi a perícia planimétrica, que incluiu testes de salto realizados para analisar a queda que levou a morte de Nayara.

Outras evidências incluíam a tela da varanda quebrada, chamadas realizadas para a segurança nacional e um vaso de flores jogado sobre o carro de Nayara quando ela entrou no estacionamento do prédio com seu veículo. O laudo tanatológico também confirmou a existência de lesões sofridas antes e depois da queda.

Antes do julgamento, Rodrigo teve três pedidos de liberdade negados pela Justiça, sendo que em uma delas a juíza Ximena Rivera Salinas alegou que seu retorno à sociedade seria um “perigo para a segurança”.