Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar fisioterapeuta durante assalto; relembre o caso

Manoel Nascimento Moreira foi julgado e condenado a 30 anos de prisão pela morte da fisioterapeuta Olívia Tsutsumi Ambrogi, de 43 anos, baleada durante um assalto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em janeiro de 2023. Na época, após ser preso, o homem confessou que receberia R$ 500 para roubar o carro da vítima e repassar para um desmanche.

ANÚNCIO

O julgamento ocorreu na 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Na decisão, o juiz Edegar de Sousa Castro ressaltou que a morte da fisioterapeuta causou danos irreparáveis para a família. “A vítima possuía uma filha menor, com 11 anos, a qual ficou órfã em razão do bárbaro crime cometido pelo réu”, ressaltou o magistrado.

Ainda cabe recurso da decisão, mas o réu permanecerá preso. Ele é representado pela Defensoria Pública do Estado, que informou que não comenta o resultado de sentenças judiciais.

O assalto que matou Olívia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2023. Imagens de câmeras de segurança registraram quando ela chegou até a Rua Góis Monteiro, no bairro Jordanópolis, e estacionou o carro. Ela saiu do veículo e passou a ser seguida por um criminoso (assista abaixo).

Ambos sumiram do alcance das câmeras quando cruzam uma esquina, mas voltaram a ser filmados menos de um minuto depois. O assaltante apareceu, então, tentando arrancar a bolsa de Olívia, que reagiu.

A vítima chegou a ser empurrada no chão e caiu no meio da rua, já baleada. O homem entrou no carro dela e fugiu em seguida. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas constatou a morte de Olívia ainda no local.

Após ser levado, o carro da fisioterapeuta, um Creta, foi localizado pela polícia horas depois do crime na casa da mãe de um dos suspeitos presos, no Jardim Miriam. A genitora chegou a tentar dificultar a ação dos policiais e, por isso, responde pelo crime de favorecimento pessoal.

Outro homem foi preso como suspeito de atuar na receptação dos veículo, mas teve progressão de pena e atualmente está em regime aberto.