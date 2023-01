Mulher é abordada por assaltante em 1º dia de férias, reage e é morta a tiros no ABC Paulista

Uma mulher de 43 anos foi morta a tiros em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, após reagir a um assalto. O crime foi registrado por uma câmera de segurança.

O latrocínio (roubo seguido de morte) aconteceu no bairro Jordanópolis, por volta das 11h da última segunda-feira (23). As imagens mostram Olívia Tsutsumi Ambrogi, que era fisioterapeuta, estacionando o carro. Ela sai do veículo e passa a ser seguida pelo criminoso.

Ambos somem do alcance das câmeras quando cruzam uma esquina, mas voltam a ser filmados menos de um minuto depois. O assaltante aparece, então, tentando arrancar a bolsa de Olívia, que reage.

A vítima chega a ser empurrada no chão e cai no meio da rua, já ferida. O homem entra no carro dela e foge.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas constatou a morte de Olívia ainda no local.

Em entrevista à Record TV, o delegado Américo Neto disse que a fisioterapeuta estava no local para fazer um “bico”. “Resistiu bastante na hora da abordagem, não quis entregar o carro nem a mochila, que tinha equipamentos caros.”

A fisioterapeuta estava em seu primeiro dia de férias quando a tragédia aconteceu. Ela deixa uma filha.

Outro crime

Investigações apontam que o bandido envolvido na morte de Olívia havia roubado outro carro cerca de uma hora e meia antes, no bairro Assunção, na mesma cidade.

Um suspeito de envolvimento no crime já foi detido. O autor dos disparos, porém, ainda não havia sido preso até a manhã de hoje.

