Acusado de matar idoso com uma voadora no peito apresenta defesa alegando transtorno mental

Vídeo: Durante reconstituição do crime, preso por matar idoso com voadora no peito se ajoelha e chora

Um pedido de habeas corpus foi feito pela defesa de Tiago Gomes de Souza, acusado de matar um idoso com uma “voadora” no peito em Santos, litoral paulista. Conforme o G1, na tentativa de converter a prisão preventiva em domiciliar, os advogados do homem alegaram que ele sofre de transtornos psicológicos.

Tiago está preso preventivamente em decorrência da morte de Cesar Fine Torresi, de 77 anos. Ele teria agredido o idoso que atravessava a Rua Pirajá da Silva de mãos dadas com o neto, de 11 anos, no dia 8 de junho.

Ele teria dado uma “voadora” no peito do idoso depois de não gostar da atitude do homem, que apoiou as mãos sobre o capô de seu carro após uma freada brusca. Em decorrência do golpe, Cesar caiu de costas no chão e teve traumatismo craniano, falecendo em seguida.

Problemas psicológicos

Em seu pedido de habeas corpus, a defesa de Tiago alegou que os problemas psicológicos do homem serão agravados no ambiente prisional, comparado à uma “masmorra medieval nas quais os presos têm sua dignidade de pessoas humanas desvalorizadas”. Segundo eles, o homem também é pai de três filhos, sendo um deles diagnosticado com Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista e apraxia da fala.

“A concessão de prisão domiciliar ao paciente, que seria extremamente benéfica à saúde dos menores, não trará qualquer prejuízo ao resultado útil da investigação e eventual processo, porquanto já houve a constituição de defesa técnica para representá-lo em todos os atos processuais”, afirma a defesa.

O pedido de prisão domiciliar foi negado pelo desembargador Hugo Maranzano, por não existirem informações de que as crianças estejam desamparadas: “Não se constando a necessidade de imediata concessão da prisão domiciliar”.

Por sua vez, a defesa de Tiago afirmou que aguardará o julgamento, oportunidade em que fará a sustentação perante a Corte, visando a concessão da ordem.