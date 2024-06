Vídeo mostra momento em que homem deu ‘voadora’ que matou idoso no litoral de São Paulo

Cesar Fine Torresi, de 77 anos, morreu após ser agredido com uma 'voadora' na frente do neto de 11 anos, em Santos

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato em que o empresário Tiago Gomes de Souza, de 39 anos, deu uma “voadora” que matou o idoso Cesar Fine Torresi, de 77, em Santos, no litoral de São Paulo (assista abaixo). A vítima atravessava uma rua de mãos dadas com o neto de 11 anos, que presenciou a agressão. A família diz que o garoto ficou traumatizado.

A agressão ocorreu no último dia 8 de junho, na Rua Pirajá da Silva. Conforme a polícia, Cesar se desentendeu com Tiago ao atravessar a via pública em meio aos carros. Assim, o empresário teria avançado com o carro na direção do idoso e de seu neto. Na sequência, desceu do veículo e agrediu a vítima com um chute no peito, que ocasionou a queda e a posterior morte.

Testemunhas disseram que o motorista ainda tentou fugir do local, mas pessoas próximas impediram a fuga e o seguraram até a chegada da polícia. Tiago está preso preventivamente e chegou a participar da reconstituição do momento da agressão, quando chorou e pediu perdão de joelhos.

O empresário foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) por homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. O promotor Fabio Perez Fernandez também pediu que Tiago pague, no mínimo, R$ 300 mil aos herdeiros da vítima “para reparação dos danos morais causados pelo crime”.

A Justiça recebeu a denúncia no domingo (16) e deu um prazo de 10 dias para que o acusado apresente sua defesa. O juiz Alexandre Betini também determinou que os comércios da região forneçam as imagens que mostram a agressão e negou a prisão domiciliar para o empresário.

A defesa de Tiago não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Versões diferentes

Em depoimento à polícia e durante a reconstituição, Tiago negou ter dado uma voadora no peito do idoso. Segundo ele, a agressão foi um chute na altura do quadril e não teve a intenção de provocar a morte da vítima.

No entanto, os laudos periciais desmentem a versão do suspeito. Cesar morreu após bater a cabeça com força devido à queda provocada pelo golpe. Ele teve um traumatismo cranioencefálico seguido por três paradas cardíacas.

Para a delegada Liliane Doretto, mesmo movido pela raiva a atitude de Tiago deixa claro que ele assumiu o risco de matar ao realizar o ato. “Quando ele age da maneira que agiu, mesmo que tomado de raiva, e avança contra uma pessoa para praticar um ato de tamanha selvageria, ele correu o risco de que essa pessoa pudesse morrer”.