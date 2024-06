Justiça de SP marca a 1ª audiência de condutor de Porsche que matou motorista de app em acidente

A Justiça de São Paulo marcou para a próxima sexta-feira (28) a audiência de instrução do caso do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que cumpre prisão preventiva pelo acidente com Porsche que terminou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, de 52. Nesta etapa, o juiz vai analisar se há elementos consistentes para levar o condutor do carro de luxo a julgamento.

O empresário, que virou réu no caso pelos crimes de homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima, ambos na modalidade dolo eventual, segue na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele não deverá comparecer à audiência, que será realizada no Fórum Criminal da Barra Funda, Zona Oeste da Capital, mas poderá acompanhar virtualmente.

Fernando conduzia um Porsche que colidiu contra um Renault Sandero, na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, no último dia 31 de março. Na ocasião, Ornaldo Viana morreu e o estudante Marcus Vinicius Machado Rocha, amigo do empresário, ficou gravemente ferido.

Ele fugiu do local sem fazer o teste do bafômetro, mas testemunhas afirmam que ele estava com sinais de embriaguez e também apareceu em um vídeo, gravado momentos antes da batida, com a voz pastosa.

O rapaz teve a prisão preventiva decretada no último dia 3 de maio e se entregou à polícia após três dias foragido. A defesa dele aguardava o resultado do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas obteve uma resposta negativa.

Depois disso, ele foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, que sustentou que o empresário assumiu o risco de matar o motorista de aplicativo, pois estava a mais de 150 km/h, sendo que a máxima permitida na via é de 50 km/h.

Ainda conforme a denúncia, o empresário também cometeu o crime de lesão corporal gravíssima contra o amigo. Após ter alta do hospital, Marcus Vinícius teve complicações no quadro de saúde e voltou a ser internado. O rapaz já teve alta novamente, mas ainda deve passar por pelo menos mais uma cirurgia para corrigir o rompimento do ligamento do joelho esquerdo.

A Justiça de São Paulo também determinou que Fernando Filho pague uma pensão mensal de dois salários mínimos para a família de Ornaldo, até o julgamento do caso. Ainda não foi analisado o pedido dos parentes da vítima de indenização no valor de R$ 5 milhões.