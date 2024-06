Médico brasileiro que sobreviveu a grave acidente na Namíbia é preso

O médico brasileiro Charles de Sá, único sobrevivente de um grave acidente de carro na Namíbia, África, foi preso pelas autoridades locais. Conforme reportagem do O Globo, ele foi indiciado por homicídio culposo e condução imprudente. As informações são da porta-voz da polícia local, Kauna Shikwambi.

ANÚNCIO

O acidente em questão aconteceu nesta última semana e vitimou nove pessoas. Entre as vítimas está a mulher do médico, Natale Gontijo. Charles foi o único sobrevivente e escapou do acidente apenas com ferimentos leves. Segundo a reportagem, a família do médico ainda não se manifestou às informações sobre sua prisão.

Uma publicação feita pelo periódico local, The Namibian, revelou que o brasileiro deverá ir ao tribunal no dia 27 de junho. Até o momento, ele segue sob guarda policial em um hospital de Otjiwarongo.

Marueen Mbeha, inspetora de policiamento comunitário, revelou que o casal brasileiro teria tentando uma ultrapassagem quando bateu de frente com outro carro que vinha na direção contrária. Todos os ocupantes do outro veículo morreram.

Inicialmente, foi noticiado que o número de vítimas fatais em decorrência da colisão era de oito pessoas, porém recentemente o número aumento para nove.

Safari dos sonhos

Em suas publicações nas redes sociais, Charles revelou que ele e Natale viajaram à África para realizar o sonho de fazer um safari expedicionário. Dias antes do acidente ele publicou fotos lado a lado com a esposa comemorando a oportunidade de “realizar um sonho antigo”.

No dia anterior ao acidente, ele publicou uma série de stories revelando que no dia seguinte os dois seguiriam viagem para o AfriCat Foundation, e em sequência para o Etosha. “Vocês vão conhecer amanhã, se preparem. Muitos animais, muitas aventuras”, relatou o médico falando com os seguidores.

Até o momento, o Itamaraty segue acompanhando o caso e prontificou um funcionário da Embaixada brasileira para as proximidades da cidade em que ocorreu o acidente. “A Embaixada permanece em contato permanente com as autoridades locais e com os familiares dos brasileiros, a fim de prestar a assistência consular devida de forma mais eficiente”, afirmou em nota.