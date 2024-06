Polícia revela provável causa de acidente com médicos brasileiros na Namíbia

Charles de Sá foi o único sobrevivente no acidente que vitimou sua esposa, Natale Gontijo.

Informações divulgadas pela polícia da Namíbia, na África, revelaram as possíveis causas do acidente que ocasionou a morte de 8 pessoas, incluindo a médica brasileira Natale Gontijo. Em reportagem publicada pelo O Globo, os investigadores responsáveis pelo caso revelam que o acidente pode ter sido causado por uma tentativa de ultrapassagem.

Informações divulgadas pela polícia local revelaram que o carro do casal teria tentado uma ultrapassagem e acabou se chocando de frente com o veículo que vinha na pista contrária. Maureen Mbeha, inspetora de policiamento comunitário, revelou que as investigações seguem em andamento.

Segundo sua fala, o carro em que estavam Charles e Natale tentou ultrapassar um veículo quando acabou se chocando com um sedan preto que vinha na pista oposta. Os sete ocupantes do carro morreram. Natale chegou a ser socorrida com vida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Somente o marido de Natale, o médico Charles Sá, sobreviveu ao acidente.

Os médicos estavam no país para fazer um safari expedicionário, que foi comemorado por Charles nas redes sociais dias antes do acidente. Em uma publicação, ele compartilhou que o percurso escolhido por eles incluiria três países africanos e que seria realizado de forma completamente independente, sem guias.

Apoio da embaixada

Segundo publicado, Charles sofreu apenas ferimentos leves e já teve alta. Coube a ele realizar o reconhecimento do corpo da esposa. Com o atestado de óbito, o médico já seguiu para a embaixada a fim de realizar os trâmites legais para repatriar o corpo da companheira.

Conforme a publicação, em entrevista ao O Globo, o Itamaraty revelou que está acompanhando o caso e que determinou o deslocamento de funcionários para uma localidade próxima de onde aconteceu o acidente. Em nota, a Embaixada ainda afirmou estar em contato constante com os familiares e as autoridades locais para prestar toda ajuda possível.

Charles e Natale eram donos da Clínica Performa, que emitiu um comunicado lamentando a perda da cirurgiã. “Neste momento de dor, em nome da equipe Performa, nos solidarizamos profundamente com o Dr. Charles Sá e com todos os familiares e amigos. Que a força e a resiliência possam guiar a todos pela difícil jornada de luto e que as memórias de Dra. Natale sejam uma fonte de conforto e inspiração”.