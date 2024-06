Médico brasileiro é o único sobrevivente de um acidente de carro com 8 mortos na África

O médico Charles Sá e sua esposa, a cirurgiã plástica Natale Gontijo, estavam entre os ocupantes de um dos veículos que se envolvem em um grave acidente na Namíbia, África. Conforme publicado pelo G1, Charles foi o único sobrevivente do acidente, que vitimou Natale e mais outras sete pessoas.

As informações sobre o ocorrido foram confirmadas pelo irmão de Charles, o dentista Ricardo Sá. Segundo a reportagem, o Médico e sua esposa estavam na África para realizar um safari expedicionário por alguns países do continente.

Conforme relato de Ricardo, o carro em que o casal estava colidiu frente a frente com outro veículo onde estavam sete pessoas. “Eles tinham acabado de chegar. Estavam com mais ou menos três dias de viagem”.

Todos os ocupantes do outro veículo morreram. Natale chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu em um hospital local. Charles, por sua vez, foi atendido com dor nas costas, mas recebeu alta e foi capaz de fazer o reconhecimento do corpo da esposa.

O atestado de óbito já foi emitido e o corpo da médica deve ser levado para a embaixada enquanto aguarda os trâmites legais para ser repatriado.

Viagem dos sonhos

Mineira, mas morando no Rio de Janeiro com o marido, Natale era cirurgiã plástica e atualmente trabalhava em Verona, na Itália. Ela e Charles são donos de clínicas em Natal e em Belo Horizonte.

Casados há mais de 20 anos, eles se conheceram durante a residência médica em cirurgia plástica e estavam animados com os planos da viagem. Nas redes sociais, Charles compartilhou os planos para o safari.

“Vamos cruzar a África em um SUV 4x4. Só nós dois. Sem guia. Passaremos por vários parques e reservas contemplando a natureza primitiva, sua dinâmica e suas regras. Muito feliz de poder realizar este sonho antigo”.