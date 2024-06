Amigo revela detalhes sobre a morte de influenciador em acidente de carro

O influenciador digital Lucas Alexandre Barros de Sousa, de 22 anos, morreu após sofrer um acidente na saída de uma festa em Goiânia. Segundo publicado pelo G1, o carro em que o influenciador estava saiu da pista e capotou na GO-080. No momento do acidente, ele estava acompanhado por um amigo que descreveu em detalhes como tudo aconteceu.

Em um áudio, enviado pelo amigo de Lucas, é revelado que o influenciador perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva, saindo da pista e capotando em seguida. O acidente ocorreu quando os dois voltavam de um evento de trabalho realizado em Anápolis. Conforme a testemunha e outra amiga do influenciador, ele não consumiu bebidas alcóolicas.

“A gente fez uma curva e o carro começou a sambar. Ele perdeu o controle, a gente saiu da estrada, entrou em uma valeta, saiu rampando e na hora que rampou, caiu de cabeça para baixo. A parte do Lucas bateu mais. Quando olhei para o lado, Lucas já não estava com vida. Parece que não estou acreditando ainda”, fala o jovem.

Capotamento após evento

Conforme relato da ocorrência feito pelos bombeiros, o acidente aconteceu na madrugada deste sábado, dia 22 de junho. O veículo em que o influenciador e o amigo estavam capotou após sair da pista.

Lucas chegou a ficar preso nas ferragens, mas morreu no local conforme atestado por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Não foram registrados outros veículos envolvidos no acidente em questão.

Apesar do amigo ter enviado um áudio relatando em detalhes como aconteceu o acidente que tirou a vida do influenciador, não ficou claro se ele também se feriu no capotamento e qual seu estado de saúde atual. Até o momento, estas informações não foram divulgadas.