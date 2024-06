Influenciador morre em acidente de carro após sair de uma festa em Goiânia

O influenciador digital Lucas Alexandre Barros de Sousa, de 22 anos, morreu após sofrer um acidente na saída de uma festa em Goiânia. Segundo publicado pelo G1, o carro em que o influenciador estava saiu da pista e capotou na GO-080.

Em declaração ao G1, um amigo do jovem comentou que o acidente aconteceu depois que o influenciador saiu de um evento ao qual foi a trabalho. Uma outra amiga revelou que ele não consumiu bebidas alcóolicas no evento em questão.

Segundo os bombeiros, ele chegou a ficar preso nas ferragens do veículo, mas morreu no local. Uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), atestou a morte de Lucas no local do acidente.

Não foram registrados outros veículos envolvidos

Conforme informações disponibilizadas à reportagem pelo Corpo de Bombeiros, o registro da ocorrência não menciona outro veículo envolvido no acidente que vitimou o influenciador. As informações referentes à causa do capotamento também não foram divulgadas. Sabe-se somente que o veículo de Lucas saiu da pista em que seguia e acabou capotando.

Lucas Alexandre era estudante de medicina veterinária e estava na reta final da graduação. Ele utilizava suas redes sociais para compartilhar publicações sobre o dia a dia como estudante de veterinária e vídeos com teor humorístico. Em seus perfis, o influenciador contava com aproximadamente 450 mil seguidores.

Informações sobre o sepultamento do jovem não foram divulgadas até o momento, bem como as possíveis causas do acidente.