Homem é assassinado horas depois de executar o pai e a madrasta a facadas dentro de casa

Um homem assassinou o pai, Lutero Valentim, de 74 anos, na última segunda-feira (17) após golpeá-lo com uma facada no pescoço dentro de sua própria casa, em Olinda, no Grande Recife. Outra vítima do rapaz foi a madrasta, Josiete Monteiro da Silva, de 64 anos, também morta a facadas por seu enteado. O caso foi relatado pelo portal g1.

Marcos Vinícius Souza Valentim, de 28 anos, foi o responsável pelos assassinatos na madrugada da última sexta-feira (18). O filho de Lutero teria entrado no apartamento do pai e o golpeou com uma facada no pescoço. Em seguida, atingiu a madrasta com golpes de faca.

De acordo com o g1, a mulher foi atingida por diversos golpes de faca e acabou morrendo no local do crime. Por outro lado, Lutero foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital da Restauração.

Lutero Valentim teve sua morte confirmada pelo HR, localizado no bairro do Derby, na área central do Recife. O idoso chegou a ser socorrido com vida, apesar de seu estado grave na unidade de saúde. Internado no local, acabou não resistindo às complicações em seu quadro.

Depois do assassinato, Marcos Vinícius fugiu do local. No entanto, na noite da mesma sexta-feira, o rapaz foi morto a tiros e identificado no bairro do Janga, em Paulista, parte do Grande Recife. Segundo a Polícia Civil, o responsável pelo crime do pai e da madrasta era usuário de drogas.

Brigadista é morto por tiro de espingarda antes de iniciar trabalho na linha de frente

Um homem foi assassinado com dois tiros na porta da casa de sua irmã, em Formoso do Araguaia, no Tocantins, na manhã do último sábado (15). A vítima estava prestes a iniciar um trabalho temporário pelo Prevfogo, para atuar no combate de incêndios como brigadista.

Os disparos que atingiram o brigadista vieram de uma casa abandonada na frente da casa em que foi assassinado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a pessoa responsável pelo crime teria usado uma espingarda cartucheira. Entenda o caso: