Brigadista é morto por tiro de espingarda vindo de casa abandonada; nenhum suspeito foi encontrado

Sidiney de Oliveira Silva, de 44 anos, foi assassinado com dois tiros na porta da casa de sua irmã, em Formoso do Araguaia, no Tocantins, na manhã do último sábado (15). A vítima estava prestes a iniciar um trabalho temporário pelo Prevfogo, para atuar no combate de incêndios como brigadista. As informações são do portal g1.

Os disparos que atingiram o brigadista vieram de uma casa abandonada na frente da casa em que foi assassinado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a pessoa responsável pelo crime teria usado uma espingarda cartucheira.

O crime

Um dos vizinhos de Sidney teria informado à polícia sobre ter visto uma motocicleta parada na esquina da rua em que houve o assassinado na manhã do crime, antes do nascer do sol. Segundo ele, havia um homem de jaqueta e capacete sondando a região por um tempo. No entanto, o suspeito ainda não foi encontrado.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima levantou às 7h30 da manhã e verificava a água e óleo do carro quando foi atingido na porta da casa de sua irmã. Apesar do patrulhamento feito pela polícia, nenhum suspeito foi identificado.

A irmã de Sidiney relatou ter ouvido barulhos e foi até a porta de casa, quando encontrou o irmão atingido. Após a passagem da ambulância no local, uma enfermeira confirmou a morte de Sidney. O corpo da vítima foi enterrado no último domingo (16) no cemitério municipal de Formoso do Araguaia.

Operação como brigadista

Presidente da Associação de Brigadistas da Brigada Federal (Brif) no Nordeste, Sidney passou os últimos anos trabalhando em combate a incêndios florestais pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo). A vítima teria sido contratada para atuar como brigadista no Tocantins este ano, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).