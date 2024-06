Influencer de 20 anos é alvo de operação contra o “Jogo do Tigrinho”

A jovem Larissa Rozendo Fonseca, de 20 anos, tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais e agora é investigada pela Polícia Civil em uma operação contra jogos de azar. Conforme publicado pelo G1, ela teria conseguido uma fortuna devido a divulgação de jogos de azar.

Segundo a Polícia Civil o crescimento no patrimônio da jovem, que conta com carros de luxo, motoaquática e uma casa avaliada em mais de R$2 milhões, aconteceu devido a divulgação de cassinos virtuais.

Por conta disso, ela é investigada por crimes contra o consumidor, contra relação de consumo, contra a economia popular, lavagem de dinheiro e contravenção penal por divulgar os jogos de azar.

Busca e apreensão

Conforme a publicação, um mandado de busca e apreensão foi autorizado pelo juiz Brenno Gimenes Cesca, após representação da Polícia Civil. Com a decisão, foi decretada a quebra do sigilo dos dados do material apreendido e o bloqueio imediato do perfil da influenciadora no Instagram.

Na manhã desta segunda-feira, dia 17 de junho, policiais da 3ª Delegacia de Investigações Sobre Fraudes Financeiras e Econômicas, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo, chegaram ao condomínio onde está localizada a casa registrada em nome de Larissa. No local foram apreendidos dois computadores e documentos que serão analisados.

Em declaração, a Polícia Civil alega que a jovem teve uma evolução patrimonial muito rápida por conta do dinheiro recebido com a divulgação dos jogos de azar. A casa em questão teria sido comprada com valores recebidos devido a estes jogos, bem como roupas de grife e viagens para o exterior.

Até o momento, Larissa e sua defesa não se manifestaram.