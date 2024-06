Atacado com canivete: veja o que se sabe sobre a morte de dono de bar de rock na Zona Sul de SP

O encarregado Diego de Almeida Pereira, de 34 anos, que foi preso após matar com golpes de canivete o empresário Carlos dos Santos Monteiro, de 58 anos, mais conhecido como Nenê, na Saúde, na Zona Sul de São Paulo, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. A vítima, que era proprietária do Malta Rock Bar, foi atacada após defender uma funcionária que era assediada pelo homem.

O caso aconteceu na noite de sábado (15). Testemunhas contaram que Diego entrou no estabelecimento e começou a causar um tumulto. O homem apresentava sinais de embriaguez e importunou sexualmente uma mulher, que prestava serviços no bar e chegou a dar um soco nele. Carlos teria notado que ele estava com um canivete e chegou a perguntar o que ele faria com o objeto.

Conforme o boletim de ocorrência, o dono do bar expulsou o encarregado, que o atacou do lado de fora com o canivete. A vítima foi ferida na região do pescoço e das costas e morreu ainda no local.

O agressor foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante. O canivete que ele portava foi apreendido e encaminhado para perícia. O caso foi registrado como homicídio qualificado por emboscada no 16º Distrito Policial da Vila Clementino.

Ao ser interrogado, Diego, que já tinha antecedentes por roubo e cumpria pena em liberdade, permaneceu em silêncio. Ele passou por audiência de custódia no domingo (16), quando a Justiça converteu a prisão em preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Já o corpo de Carlos foi sepultado na manhã de segunda-feira (17), no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, também na Zona Sul da capital.

Carlos Monteiro, de 58 anos, foi ferido com golpes de canivete na frente do próprio bar e não resistiu, na Zona Sul de SP (Reprodução/Redes sociais/Polícia Civil)

Luto

Carlos, que estudou Comunicação Social nas Faculdades Integradas Alcântara Machado (FIAM), fundou o Malta Rock Bar em 2021. O local, frequentado por amantes do gênero musical, também funciona como um estúdio de música, já que recebe bandas para ensaios e gravações.

Nas redes sociais, clientes e amigos lamentaram a morte do empresário. “Nenê era um cara incrível, sempre gentil e atencioso. Um grande rockeiro e torcedor da Lusa. Que forma banal e cruel de se tirar a vida de um trabalhador dentro do seu bar, que ele tanto amava”, escreveu um seguidor do perfil do bar no Instagram.

“Você foi uma pessoa especial e o seu legado ficará pra sempre, não esqueceremos do seu amor pelo Rock and Roll e do som da sua batera!”, escreveu outro.

“Nenê não era apenas um dono de bar de rock. Era um cara gentil e querido que recebia TODOS muito bem. Que a Família encontre conforto de alguma forma tendo a convicção do seu legado como pessoa. Valeu, Guerreiro do Metal!!!”, disse mais um seguidor.