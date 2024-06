Cão Joca: após necropsia, corpo de cachorro que morreu em voo da Gol será cremado em São Paulo

O corpo do golden retriever Joca, de 5 anos, que morreu após um erro em um voo da Gol, em abril passado, foi liberado depois de passar por necropsia no Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo (USP). Os exames que buscam esclarecer as causas da morte eram realizados desde o último dia 13 de maio. Agora, a família pretende cremar o corpo em uma cerimônia, neste sábado (15), em Pindamonhangaba, no interior paulista.

Joca morreu no último dia 22 de abril, depois que embarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Sinop (MT). Porém, o cão foi levado para Fortaleza (CE). Após a confusão, ele foi enviado de volta para a origem, mas estava morto no desembarque.

Um vídeo mostra o momento em que Fantazzini recebeu seu cachorro, já sem vida, em Guarulhos (veja abaixo):

O tutor do animal, João Fantazzini Júnior, contou que, após despachar Joca pela Gollog, também seguiu no voo para Sinop. Quando chegou ao destino, foi informado que seu cachorro tinha sido levado para Fortaleza, mas que seria devolvido para São Paulo. Assim, o tutor embarcou novamente para Guarulhos. Porém, quando ele chegou, já encontrou o cachorro morto dentro do canil da empresa.

Fantazzini contou que, antes da viagem, foi apresentado à companhia aérea um atestado veterinário, no qual constava que Joca suportaria uma viagem de duas horas e meia. No entanto, por conta do erro da empresa, porém, o golden ficou quase 8 horas na caixa de transporte, sem comer e beber água sob forte calor.

Depois da morte, o corpo de Joca foi levado pela família para uma clínica particular para realizar exames. Em seguida, foi para o Hospital Veterinário da USP para a necropsia.

O que disse a Gol?

Em nota, divulgada após a morte de Joca, a Gol afirmou que foi surpreendida pela morte, já que o cão recebeu os devidos cuidados ao chegar em Fortaleza. A companhia destacou que o falecimento ocorreu depois do pouso em Guarulhos.

“A GOL lamenta profundamente o ocorrido com o cão Joca e se solidariza com a dor do seu tutor. A Companhia informa que o cão Joca deveria ter seguido para Sinop (OPS), no voo 1480 do dia 22/04, a partir de Guarulhos (GRU), porém, por uma falha operacional o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR)”, informou a companhia.

“Assim que o tutor chegou em Sinop, foi notificado sobre o ocorrido e sua escolha foi voltar para Guarulhos (GRU) para reencontrar o Joca. A equipe da GOLLOG na capital cearense desembarcou o Joca e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo 1527 de volta para Guarulhos (GRU)”, continuou o texto.

“Neste período, foram enviados para o tutor registros do Joca sendo acomodado de volta na aeronave. Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos (GRU), vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal”, concluiu a Gol.

Após a repercussão do caso, a companhia aérea informou suspendeu o transporte de animais pelo porão e ressaltou que os clientes ainda podem transportar seus pets na cabine do avião.