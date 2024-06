Natalia Becker oferecia cursos para capacitação em procedimentos estéticos

Investigada pela morte do empresário Henrique Chagas,de 27 anos, a influenciadora Natalia Becker também realizava a venda de cursos online que qualificariam os participantes a aplicar tratamentos estéticos em outras pessoas. Conforme publicado pelo UOL, o curso chegava ao valor de R$5 mil.

ANÚNCIO

Segundo a publicação, a influenciadora divulgava o curso para aplicação do tratamento “mellan-peel” com indicação para cuidados com “melasmas, olheiras e sardas”. Na descrição, ela afirmava ter desenvolvido o método por conta própria e ofertava o curso de capacitação por R$4990, com possibilidade de pagamento em até 12x com juros.

A página divulgando as inscrições para o curso seguia ativa na manhã desta terça-feira, dia 11 de junho, mesmo após as páginas da influenciadora serem retiradas do ar no Instagram. Apesar disso, publicações feitas no Facebook detalhavam o “mellan-peel” informando que a técnica era feita com “despigmentantes à base de ácido”.

Sem necessidade de formação prévia

Ainda conforme a publicação, na página de divulgação do curso Natalia ressaltava que não era necessário possuir formação acadêmica para aprender e aplicar a técnica do “mellan-peel”. Segundo mensagens de um grupo de WhatsApp, ela ainda afirmava que qualquer pessoa poderia “começar do zero e fazer o primeiro atendimento no prazo de oito dias”.

Além da promessa de começar a realizar atendimentos em curso prazo, a influenciadora ainda informava que somente 100 vagas estariam abertas e que as primeiras inscritas receberiam em casa os materiais para iniciar o atendimento, “recuperando o valor investido” no curso.

Segundo a defesa de Natalia, o curso foi divulgado antes da morte de Henrique Chagas, sendo que a influenciadora interrompeu todas as atividades profissionais após o caso. Tatiane Fortes, advogada de Natalia, também revelou que segue aguardando o laudo médico sobre a morte do empresário. Recentemente, a influenciadora esteve presente no Fantástico para falar sobre o caso e causou revolta ao abandonar a entrevista.