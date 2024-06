Riot Games reforça apoio ao cenário universitário de esports e anuncia finais presenciais

Na tarde da última terça-feira, dia 04 de junho, a Riot Games anunciou a renovação de seu programa universitário em parceria com a AcadArena, empresa que reúne mais de 150 atléticas de grandes universidades ao redor do país. Com o programa a Riot espera que os estudantes que são apaixonados pelo universo dos games criem conexões e desbravem novas opções de carreiras.

Assim como na edição realizada no ano passado, os estudantes participantes receberão benefícios dentro de jogo, brindes exclusivos da Riot, kits dos games League of Legends e VALORANT para watch parties e até mesmo a oportunidade de conhecer a sede da Riot Games no Brasil. Além disso, para os estudantes que desejam atuar na área dos esports, o programa também abre portas para oportunidades de desenvolvimento como Pro Players e Casters, além de oportunidades de trabalho em outras áreas do setor.

Copa Aliança com finais presenciais

Um dos pontos altos do programa universitário é justamente a realização da Copa Aliança, um torneio de esports que envolve os jogos League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics, e pela primeira vez o Wild Rift. Outra novidade é a inserção de torneios inclusivos no programa.

Na edição anterior, 243 equipes foram inscritas na competição que englobou jogadores de 16 estados. Para este ano, mais de 1000 alunos estão inscritos para disputar a etapa eliminatória da competição que acontecerá nos meses de junho e julho, levando à classificação para as finais que serão disputadas no segundo semestre de forma presencial nos estúdios da Riot Games, em São Paulo.

Indo além da função de player, estudantes que se interessam pelo mundo do casting também podem participar da inciativa ‘Narre com o Pró’, que conecta alunos com profissionais da área, chegando até mesmo a oferecer a oportunidade aos estudantes de narrar alguns jogos da Copa Aliança lado a lado com grandes nomes do cenário.

Para os estudantes que tem interesse em participar do programa universitário, é necessário acompanhar as redes sociais do AcadArena para não perder prazos e normas de inscrição.