Mulher é presa por atacar jovem com ácido no Paraná; ela alega que motivação foi ciúmes

Mulher é presa e confessa que atacou com ácido a jovem Isabelly Mouro, de 23 anos, por ciúmes do ex-marido

A Polícia Militar prendeu uma mulher suspeita de atacar com ácido a jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, no município de Jacarezinho, no Paraná. Ela própria acionou a corporação dizendo que estava sendo perseguida e, depois, confessou a autoria do ataque. Questionada sobre a motivação, ela disse que agiu por ciúmes do ex-marido.

De acordo com o site G1, a mulher foi detida por volta das 5h desta sexta-feira (24), no pátio de um hotel. Ao ser abordada pelos policiais militares, ela não soube detalhar porque achava que estava sendo perseguida e acabou confessando a autoria do ataque com ácido.

Ainda segundo a reportagem, a mulher relatou aos policiais que Isabelly estaria se relacionando com o ex-marido dela, que está preso. Essa informação ainda é apurada pela polícia.

Não foram repassados outros detalhes sobre a suspeita, nem o nome, mas a Polícia Civil destacou que a investigação do caso deve ser concluída ainda hoje.

Uma testemunha do ataque encontrou uma sacola preta e um copo, que estavam molhados, próximos de onde a jovem pedia socorro. O material foi recolhido e encaminhado para perícia.

Vídeo mostra suspeita de peruca

O ataque aconteceu na tarde de quarta-feira (22). Isabelly voltava da academia e caminhava por uma rua, quando a pessoa jogou o líquido contra a jovem, atingindo seu rosto e peito. Além disso, ela chegou a ingerir a substância.

A polícia divulgou imagens que mostravam a suspeita do ataque. As imagens mostram que ela usava uma peruca loira, roupas pretas e caminhava carregando uma sacola (assista abaixo).

Isabelly apareceu em outras imagens de câmeras de segurança, desesperada, pedindo socorro a populares, que a ajudaram. Ela foi levada a um hospital da cidade, com várias queimaduras.

Depois, na ainda noite de quarta-feira, foi transferida para o Hospital Universitário de Londrina (HU), onde segue internada com quadro de saúde considerado grave.