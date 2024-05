Brasileiro que foi mantido refém pelo Hamas é encontrado morto em Gaza, diz Exército de Israel

O brasileiro Michel Nisembaum, que era mantido refém pelo Hamas desde outubro do ano passado, foi encontrado morto na Faixa de Gaza. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (24) pelo Exército de Israel, que fez uma operação em Jabaliya. Também foram localizados os corpos de Hanan Yablonka e Orion Hernandez, que tinham nacionalidade francesa e mexicana, respectivamente.

Familiares de Nisembaum, que tinha dupla cidadania, denunciaram que ele estava desaparecido desde o início do conflito com o grupo extremista Hamas, após um ataque no dia 7 de outubro de 2023. No conflito, morreram os três brasileiros Ranani Glazer, Bruna Valeanu e Karla Stelzer, além de três israelenses com ascendência brasileira: Gabriel Yishay Barel, Celeste Fishbein e um terceiro sem identificação.

Em dezembro passado, parentes de Nisembaum se encontraram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para pedir ajuda. Desde então, ele era o único brasileiro considerado desaparecido em terras israelenses pelo Itamaraty.

Após a confirmação da morte do brasileiro, Lula lamentou e prestou solidariedade aos parentes. “Conheci sua irmã e filha, e sei do amor imenso que sua família tinha por ele. Minha solidariedade aos familiares e amigos de Michel. O Brasil continuará lutando, e seguiremos engajados nos esforços para que todos os reféns sejam libertados”, escreveu o presidente.

Quem era o brasileiro morto?

Michel Nisembaum tinha 59 anos. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, ele morava há mais de 40 anos em Israel, sendo que sua última moradia ocorreu na cidade de Sderot, a cerca de 75 quilômetros de Tel Aviv. Ele tinha duas filhas e cinco netos, sendo que mais um nasceria em dezembro passado, mas não há detalhes sobre a criança.

Ele era técnico em informática e, pouco antes do ataque do Hamas tinha obtido uma licença para trabalhar como guia turístico. Ele também chegou a trabalhar como voluntário conduzindo ambulâncias da Rescue Union.

Nas redes sociais, familiares dele disseram que ele deverá ser velado na cidade de Ascalão, onde a maioria dos parentes moram, e será enterrado no próximo domingo (26).