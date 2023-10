Brasileiro de 59 anos está desaparecido em Israel; conflito na região já soma mais de 6,4 mil mortos

A família do brasileiro Michel Nisembaum, de 59 anos, afirma que ele está desaparecido em Israel, desde o início do conflito com o grupo extremista Hamas. Conforme o embaixador do Brasil, Frederico Meyer, a Interpol (polícia internacional) avisou ao Itamaraty sobre o sumiço no domingo (22), mas ainda não há detalhes sobre a localização do homem antes dos ataques e qual a data do último contato que ele fez com os parentes.

Nisembaum, que tem dupla cidadania, agora é o único brasileiro considerado desaparecido em terras israelenses pelo Itamaraty. Além disso, três que estavam em uma festa rave morreram vítimas do ataque: Ranani Glazer, Bruna Valeanu e Karla Stelzer. Também são contabilizadas mortes de três israelenses com ascendência brasileira: Gabriel Yishay Barel, Celeste Fishbein e um terceiro sem identificação.

Por enquanto, o governo brasileiro segue aguardando para fazer o resgate de um grupo de cerca de 30 pessoas que querem deixar a Faixa de Gaza. Eles seguem mantidos em uma área nas proximidades da fronteira com o Egito, esperando pela liberação da passagem. No entanto, a tensão segue na região e não há previsão de quando conseguirão ser repatriados.

Na madrugada desta segunda-feira (23), o oitavo voo da Força Aérea Brasileira (FAB) que buscou brasileiros em Israel pousou no Rio de Janeiro. Um total de 209 passageiros estavam a bordo, além de nove animais de estimação. Desde o último dia 10 de outubro, o governo brasileiro já buscou 1.410 brasileiros e 53 pets que estavam em terras israelenses, além de três cidadãs bolivianas.

Brasileiros Bruna Valeanu, Ranani Glazer e Karla Stelzer Mendes morreram em ataques do Hamas (Reprodução/Redes sociais)

Guerra na Faixa de Gaza

O Hamas, grupo extremista que controla a Faixa de Gaza, atacou Israel em várias frentes, no último dia 7 de outubro, dando início ao conflito. Inicialmente, civis e soldados israelenses foram sequestrados e assassinados em diversas regiões do país. Em resposta, o governo israelense declarou guerra e bombardeou fortemente a área rival, deixando um enorme rastro de destruição, conforme vídeos que circulam nas redes sociais.

Israel bloqueou a passagem de alimentos, água, combustível e medicamentos para a Faixa de Gaza e a única usina de energia da região parou de funcionar. A situação é de calamidade na região e os homens do Hamas estariam com centenas de reféns.

Segundo o último balanço, o total de mortos pelo conflito chegou a 6.489 mil, entre palestinos e israelenses. Além disso, pelo menos 65 pessoas foram mortas na Cisjordânia.

Os ataques aéreos israelenses continuam e, nas últimas 24 horas, ao menos 436 pessoas morreram em Gaza, segundo informou o Ministério da Saúde local.

Conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas já soma mais de 6,4 mil mortes (Reprodução/Twitter)

LEIA TAMBÉM: