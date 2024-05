Abuso sexual infantil: Justiça dos EUA nega fiança para marido da cantora gospel Heloísa Rosa

A Justiça dos Estados Unidos negou fiança para Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa, que foi preso na Flórida suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 6 anos. O crime teria acontecido no dia 2 de abril do ano passado, contra a filha de uma assessora da artista, e ele ficou mais de um ano foragido.

A advogada Anna Alves-Lazaro, fundadora da Hope & Justice Foundation, que está auxiliando a família da vítima, contou à colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, que Grubert deverá ficar preso até o julgamento, que pode demorar seis meses para ser realizado.

“Não foi estipulada fiança logo que ele foi preso, porém o advogado dele pediu a fiança na audiência de custódia e foi negado pelo juiz. Com isso, ele vai ser mantido preso, provavelmente até o julgamento. A primeira audiência pode acontecer até 175 dias [quase 6 meses] depois da prisão”, disse Anna.

Segundo ela, o homem foi enquadrado no artigo 9940118C do estatuto da Flórida, referente à violência sexual contra a criança.

“Ele foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, com agravante de ter sido uma menor de 12 anos e, por isso, se enquadra como crime capital. Isso significa que ele pode pegar, no mínimo, 25 anos e, no máximo, prisão perpétua ou pena de morte, de acordo com a legislação da Flórida. Além disso, o tribunal pode impor uma pena pecuniária de 10 mil dólares [R$ 51,6 mil em cotação atual] ou mais”, disse a advogada.

O processo corre em sigilo e seguiu para análise da promotoria pública dos Estados Unidos. A defesa de Grubert não foi encontrada para comentar o assunto. Já a cantora Heloísa Rosa também não se pronunciou sobre o caso.

Denúncia de abuso infantil

O crime teria acontecido no dia 2 de abril do ano passado. A mãe da vítima, que trabalhava como assessora da cantora, participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã de quarta-feira (22). A mulher relatou que deixou a filha dormir na casa de Heloísa para brincar com os filhos dela, quando houve o abuso sexual.

“As crianças eram muito amigas, muito próximas. Em uma ocasião, ela [cantora] acabou insistindo muito, dizendo que a criança dela estava muito sozinha, que gostava muito de estar com a minha filha. Naquela noite, achei que não teria problema. Quando eu cheguei, eu percebi que ela estava bem tensa, nervosa (...) E dali nós fomos embora”, narrou a mãe.

Quando chegaram em casa, a mulher disse que conversou com a filha e ela acabou relatando “que algo estranho havia acontecido”, detalhando o Marcus tinha feito com ela naquela noite.

Imediatamente, os pais da criança denunciaram o caso às autoridades locais e também procuraram orientação da Hope & Justice Foundation.

O caso passou a ser investigado e, ao ter ciência das denúncias, a cantora gospel chegou a anunciar a separação do marido. Porém, quando foi intimada a depor sobre o caso na delegacia, não compareceu. Ela continua casada com o homem até agora.