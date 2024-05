Marido da cantora gospel Heloísa Rosa é preso nos EUA suspeito de abusar sexualmente de criança

Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa, foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 6 anos. O crime teria acontecido no dia 2 de abril do ano passado e, desde então, o homem era procurado pelas autoridades. Ele foi capturado na terça-feira (21).

ANÚNCIO

A mãe da vítima, que trabalhava como assessora da cantora, participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (22). A mulher relatou que deixou a filha dormir na casa de Heloísa para brincar com os filhos dela, quando houve o abuso sexual.

“As crianças eram muito amigas, muito próximas. Em uma ocasião, ela [cantora] acabou insistindo muito, dizendo que a criança dela estava muito sozinha, que gostava muito de estar com a minha filha. Naquela noite, achei que não teria problema. Quando eu cheguei, eu percebi que ela estava bem tensa, nervosa (...) E dali nós fomos embora”, narrou a mãe.

Quando chegaram em casa, a mulher disse que conversou com a filha e ela acabou relatando “que algo estranho havia acontecido”, detalhando o Marcus tinha feito com ela naquela noite.

Imediatamente, os pais da criança denunciaram o caso às autoridades locais e também procuraram orientação da Hope & Justice Foundation, que é uma organização que luta contra o tráfico humano, contrabando de pessoas, violência doméstica e exploração sexual de crianças.

O caso passou a ser investigado e, ao ter ciência das denúncias, a cantora gospel chegou a anunciar a separação do marido. Porém, quando foi intimada a depor sobre o caso na delegacia, não compareceu. Ela continua casada com o homem até agora.

A mãe da menina abusada disse que foi preciso um longo processo, com ajuda de psicólogos, para que a filha conseguisse testemunhar sobre a violência sofrida. Marcus passou a ser procurado, mas ficou foragido e só agora foi preso preventivamente, ou seja, por prazo indeterminado.

ANÚNCIO

“Hoje, é um sentimento de que fui obediente àquilo que Deus havia me pedido e que cumpri com aquilo que precisava ser feito”, disse a mãe da vítima sobre a prisão do homem.

A defesa de Marcus não foi encontrada para comentar o assunto. A cantora Heloísa Rosa também não se pronunciou sobre o caso.

O processo corre em sigilo e seguiu para análise da promotoria pública dos Estados Unidos. Não há previsão de quando a ação será analisada pelas autoridades.