Apesar dos rumores, a tela do celular de Ben Affleck mostra que ele ainda está comprometido com seu casamento

Apesar dos rumores de separação, a tela do celular de Ben Affleck sugere que ele ainda está comprometido com seu casamento com Jennifer Lopez. Em uma imagem recente obtida pelo Page Six, pode-se ver que Affleck recebeu uma ligação de ‘Jennifer Affleck’ enquanto dirigia. Os usuários de redes sociais se divertiram com a foto de contato de Lopez no celular de Affleck, apontando que a imagem, na qual a cantora olha fixamente para a câmera, parecia uma criação de inteligência artificial. Curiosamente, Lopez estava sentada no banco do passageiro ao lado de Affleck no momento da ligação.

O casal, que compareceu a um evento escolar em Santa Mônica, Califórnia, chegou separadamente. Após o evento, de acordo com o TMZ, eles desfrutaram de um jantar no BOA Steakhouse em West Hollywood. Affleck estava usando uma camiseta cinza, jeans e tênis esportivos, enquanto Lopez optou por uma blusa de gola alta bege, calças marrons e um casaco combinando.

Ben Affleck e Jennifer Lopez continuam juntos apesar dos rumores

Esta aparição pública foi a primeira em mais de um mês, depois de terem comparecido juntos à peça escolar de Seraphina, a filha de 15 anos de Affleck. No entanto, na sexta-feira anterior, Affleck foi visto sem sua aliança de casamento, alimentando rumores de uma possível crise no relacionamento.

O Page Six informou que Affleck tem estado procurando uma nova casa em Los Angeles enquanto fica em uma residência em Brentwood, Califórnia, durante a última semana. Embora o casal não tenha comentado sobre os rumores de separação, Affleck falou em fevereiro sobre “aprender a comprometer” com a “abordagem diferente” de Lopez em seu documentário ‘The Greatest Love Story Ever Told’.

Refletindo sobre seu compromisso anterior, que terminou em 2003, Affleck mencionou que a intensa atenção da mídia foi um fator determinante em sua separação. Lopez e Affleck se reencontraram em 2021 e se casaram em Las Vegas em julho do ano seguinte. Durante uma recente transmissão de ‘The View’, Joy Behar sugeriu que Lopez deveria ser mais reservada sobre seu relacionamento, comentando que “quando você proclama seu amor aos quatro ventos, as coisas se complicam se não estiverem indo bem”.