IR 2024: Universidade oferece atendimento gratuito para preenchimento e envio da declaração, em SP

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF) vai até o próximo dia 31 de março, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre os dados que devem ser informados no documento e como repassá-los à Receita Federal. Para ajudar a população, a Universidade Estácio oferece atendimento gratuito em quatro locais em São Paulo (veja os endereços abaixo).

ANÚNCIO

Neste ano, a declaração tem algumas regras novas. O limite de rendimentos tributáveis passou para R$ 30.639,90, sendo que o teto de rendimentos isentos e não tributáveis mudou de R$ 40 mil para R$ 200 mil. Além disso, a Receita Bruta da atividade Rural agora é de R$ 153.199,50 e a posse ou propriedade de bens e direitos passou para R$ 800 mil.

Buscando ajudar a tirar dúvidas sobre a declaração, o Núcleo de Atendimento Fiscal (NAF) Digital da Estácio oferece o atendimento gratuito para preenchimento e o envio do IR 2024, análise da malha, emissão e regularização de CPF, CNPJ, Microempreendedor Individual (MEI), E-Social, Simples Nacional, PERDCOMP, Código E-CAC, análise de Situação Fiscal, REDESIM, Certidões Negativas, Parcelamentos, Emissões de DARF e outras ações inerentes ao site da Receita Federal.

Recomendado:

“O NAF é uma iniciativa de suma importância para os nossos estudantes, pois eles aprendem na prática e ainda ajudam a instituição de ensino superior a cumprir seu papel social. Nossos alunos vivenciam a profissão que escolheram e realizam o atendimento ao público de uma forma bem humanizada. Não temos dúvida de que com essa experiência suas carreiras ficarão ainda mais fortalecidas”, afirma Stephanie Kalynka, Líder Nacional da Área de Negócios da Estácio.

Quem deve declarar o IR 2024?

Segundo Stephanie, deve declarar toda pessoa física residente no Brasil que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90, no ano anterior; quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil, como por exemplo FGTS, indenizações trabalhistas, pensão alimentícia; e quem obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto.

Além disso, precisam prestar contas à Receita Federal quem tinha, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor total superior a R$ 800 mil. Já àqueles que efetuaram operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, ficam obrigados apenas quem, no ano-calendário, realizou somatório de vendas superior a R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos ao imposto.

Com relação à atividade rural também deve declarar o cidadão que obteve receita bruta em valor superior a R$ 153.199,50 e os que pretende compensar prejuízos. Assim como também está obrigado a entregar da declaração quem passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro.

Por fim, está obrigado a entregar a declaração quem optou pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda.

Para buscar outras informações e solicitar os serviços, os interessados poderão enviar mensagens por meio do endereço eletrônico: naf.digital@estacio.br

Veja os endereços e dias para atendimento presencial:

Estácio Carapicuíba

Datas e horários: Todos os sábados (das 9h às 15h)

Endereço: Av. Francisco Pignatari, 630 - Vila Gustavo Correia, Carapicuíba - SP, 06310-390

Por ordem de chegada

Estácio Conceição

Datas: Todas as segundas e quartas-feiras (das 16h às 18h45)

Endereço: Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 673 - 2º andar - Vila Guarani, São Paulo - SP, 04310-050

Por ordem de chegada

Estácio Interlagos

Datas: Todas as segundas e quintas-feiras (das 16h às 18h30)

Endereço: Av. do Jangadeiro, 111 - Interlagos, São Paulo - SP, 04815-020

Por ordem de chegada

Estácio Santo André