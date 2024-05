Influencer é sequestrada por irmãos gêmeos e mantida em cárcere em motel no RJ; dupla foi presa

Influencer Índia Marley foi sequestrada e mantida em motel por gêmeos que fingiam ser policiais, no RJ

A influenciadora digital Vandressa Verônica Sabino Santos, conhecida como Índia Marley, foi sequestrada e mantida refém em um motel de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A jovem foi abordada por irmãos gêmeos, que usavam fardas da Polícia Civil, e a levaram para o cativeiro. A dupla exigia o pagamento de resgate no valor de R$ 200 mil, mas acabou sendo descoberta e presa.

O caso aconteceu na quarta-feira (22). A jovem contou que saía de um hotel, acompanhada por um fotógrafo e dois amigos, quando eles foram abordados pelos gêmeos, que se passavam por policiais. Vandressa e um dos rapazes foram levados pelos criminosos, que diziam a todo tempo que só queriam o dinheiro.

O amigo dela que não foi sequestrado denunciou o caso à polícia e horas depois agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) conseguiram localizar a jovem. Os irmãos Vilson Rodrigues de Oliveira e Vilmar Rodrigues de Oliveira foram presos em flagrante.

Os gêmeos já eram investigados por integrarem uma quadrilha especializada em sequestros. Com eles, foram apreendidos dois revólveres, cinco carregadores, roupas e distintivos falsos da Polícia Civil, celular e um carro.

A jovem, que tem mais de 170 mil seguidores no Instagram, é conhecida por divulgar jogos de azar em suas redes sociais, que mudaram sua vida financeira. Ela costuma fazer postagens mostrando as conquistas obtidas com esse trabalho.

Depois de ser resgatada, ela postou uma foto ao lado de um dos agentes da DAS e disse que “nasceu de novo”.