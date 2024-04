Cão Joca: após erro em voo, vídeo mostra que cachorro chegou vivo ao aeroporto de Fortaleza

Um vídeo mostra que o golden retriever Joca, de 5 anos, chegou com vida ao aeroporto de Fortaleza, no Ceará. O animal deveria ter sido levado para Sinop, no Mato Grosso, mas foi por um erro para a capital cearense. Ele foi mandado de volta para Guarulhos, em São Paulo, mas já foi recebido pelo tutor, João Fantazzini Júnior, sem vida.

Veja abaixo as imagens, exibidas pelo programa “Fantástico”, da TV Globo:

A empresa Gol, responsável pelo transporte realizado pela Gollog, disse que foi surpreendida com a morte do cão, já que ele recebeu os devidos cuidados em Fortaleza (veja o que a empresa disse mais abaixo). A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) cobrou explicações sobre o ocorrido e o prazo para resposta vence nesta segunda-feira (29).

Ao longo de domingo (28), ao menos 14 cidades brasileiras registraram manifestações cobrando explicações e providências por causa da morte de Joca. Fantazzini esteve em um ato em São Paulo, onde se emocionou muito ao falar do animal de estimação.

Joca morreu no último dia 22, depois que embarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Sinop (MT). Porém, o cão foi levado para Fortaleza (CE). Após a confusão, ele foi enviado de volta para a origem, mas estava morto no desembarque.

Um vídeo mostra o momento em que Fantazzini recebeu seu cachorro, já sem vida, em Guarulhos (veja abaixo):

Tragédia no Transporte Aéreo: Gol é Acusada de Crime após Morte de Cão em Transporte”

Uma tragédia envolvendo a Gollog chocou o país quando Joca, um Golden Retriever de 4 anos, foi enviado para a cidade errada e acabou falecendo após uma série de erros logísticos. pic.twitter.com/D9NRwo0V4Y — Bahiapress (@bahiapress) April 23, 2024

O tutor contou que, após despachar Joca pela Gollog, também seguiu no voo para Sinop. Quando chegou ao destino, foi informado que seu cachorro tinha sido levado para Fortaleza, mas que seria devolvido para São Paulo. Assim, o tutor embarcou novamente para Guarulhos. Porém, quando ele chegou, já encontrou o cachorro morto dentro do canil da empresa.

Fantazzini contou que, antes da viagem, foi apresentado à companhia aérea um atestado veterinário, no qual constava que Joca suportaria uma viagem de duas horas e meia. No entanto, por conta do erro da empresa, porém, o golden ficou quase 8 horas na caixa de transporte, sem comer e beber água sob forte calor.

O que disse a Gol?

Em nota, a Gol afirmou que foi surpreendida pela morte de Joca, já que ele recebeu os devidos cuidados ao chegar em Fortaleza. A companhia destacou que o falecimento ocorreu depois do pouso em Guarulhos.

“A GOL lamenta profundamente o ocorrido com o cão Joca e se solidariza com a dor do seu tutor. A Companhia informa que o cão Joca deveria ter seguido para Sinop (OPS), no voo 1480 do dia 22/04, a partir de Guarulhos (GRU), porém, por uma falha operacional o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR)”, informou a companhia.

“Assim que o tutor chegou em Sinop, foi notificado sobre o ocorrido e sua escolha foi voltar para Guarulhos (GRU) para reencontrar o Joca. A equipe da GOLLOG na capital cearense desembarcou o Joca e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo 1527 de volta para Guarulhos (GRU)”, continuou o texto.

“Neste período, foram enviados para o tutor registros do Joca sendo acomodado de volta na aeronave. Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos (GRU), vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal”, concluiu a Gol.

Após a repercussão do caso, a companhia aérea informou que suspendeu por 30 dias, a contar do último dia 24, o transporte de animais no porão da Gollog. Os clientes que já contrataram os serviços poderão solicitar o reembolso ou adiar a viagem. Já os pets de pequeno porte podem ser levados, como de costume, nas cabines dos aviões.

Investigação

A morte de Joca levantou discussões entre grupos que defendem os direitos dos animais, mas também em órgãos como a Anac e no Ministério dos Portos e Aeroportos. O ministro Silvio Costa Silva (Republicanos) destacou que serão realizados debates sobre as regras atuais para o transporte dos pets e possíveis mudanças.

Já o Ministério da Justiça notificou a Gol para que a companhia aérea preste esclarecimentos sobre a morte do cachorro. A medida, que partiu da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), visa obter detalhes do método utilizado pela companhia aérea para transportar animais, além de cobrar uma posição sobre qual será a ação de reparação ao tutor de Joca.

“Uma situação como esta, necessita da apuração em detalhes e não pode passar em branco. Não podemos aceitar que situações como essas continuem acontecendo”, afirmou o secretário Wadih Damus.

O caso também é investigado pela Delegacia do Meio Ambiente da Polícia Civil de São Paulo.

O Conselho Federal de Medicina Veterinária, por sua vez, cobrou as autoridades sobre a “necessidade urgente de regulamentação do transporte aéreo e rodoviário de animais”. O conselho se colocou à disposição para colaborar com o governo federal e instituições competentes na definição de protocolos.