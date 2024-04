Câmeras podem esclarecer morte de jovem após sair de sauna gay em SP

O delegado do 3º Distrito Policial da cidade de São Paulo, no Campos Elíseos, pediu as imagens gravações das câmeras de segurança da sauna gay onde o publicitário Yuri Castro, de 23 anos, esteve antes de morrer.

Com as investigações em andamento, a Polícia Civil também solicitou exames periciais, que podem auxiliar os investigadores neste caso que causa preocupação entre a comunidade LGBTQIA+.

De acordo com o boletim de ocorrência, o publicitário frequentava o Hotel Chilli, no largo do Arouche, centro de São Paulo, quando sumiu durante a madrugada da última segunda-feira (22).

O corpo de Yuri Castro foi encontrado na Rua General Osório, na região Santa Ifigênia, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O publicitário teria deixado a sauna gay sem pagar uma dívida de, pelo menos, R$ 700. Amigos próximos da vítima suspeitam que um segurança do Hotel Chilli possa ter espancado o jovem encontrado morto no centro de São Paulo.

Porém, segundo os responsáveis pela sauna e pelo hotel, Yuri Castro estava “alterado” quando deixou o local sem pagar o valor devido.

Entrevistado pelo site UOL, o dono do Hotel Chilli negou que a morte do jovem esteja relacionado com o estabelecimento: “Estamos muito tristes com o falecimento do Yuri. Desejamos aos amigos e familiares, os nossos mais sinceros sentimentos”, destacou Douglas Drumond.

Além da dívida, uma confusão na sauna gay, em São Paulo, também foi revelada depois da confirmação da morte de Yuri. Segundo um áudio, divulgado pela rádio BandNews FM, um segurança disse que foi procurado por Yuri afirmando que estava “sendo perseguido”.

A morte do publicitário Yuri Castro foi confirmada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro, na Liberdade. O corpo foi enterrado na tarde desta sexta-feira (26), no cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista.