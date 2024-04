Lotofácil: três apostadores dividem prêmio de R$ 1,5 milhão no sorteio desta segunda-feira

O sorteio da Lotofácil desta segunda-feira teve três apostas ganhadoras na faixa principal de premiação, uma delas em Matão, no estado de São Paulo. As outras duas apostas vencedoras são de Fortaleza, no Ceará, e Contagem, em Minas Gerais, e cada um dos ganhadores embolsou R$ 518.770,05.

Os números sorteados foram

01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 22, 24, 25

Na faixa dos quatorze acertos, 255 apostas foram premiadas com R$ 1.828,14; já na faixa dos 13 acertos, 9.377 apostas ganharam R$ 30,00.

A loteria retorna nesta terça-feira, a partir das 20h, com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3 e pode ser feita nas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

Quem quiser pode acompanhar o sorteio em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

Prêmio acumulado da Quina chega a R$ 18,5 milhões

A Quina continua com seu prêmio acumulado, uma vez que nenhum apostador acertou o sorteio desta segunda-feira.

Os números sorteados nesta segunda-feira foram:

14, 51, 52, 55, 70

Para o sorteio de hoje, o apostador que acertar as cinco dezenas da Quina pode levar para casa o valor de R$ 18,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal. A aposta simples da Quina custa R$ 2,50.