Adeus dinheiro! Preços dos medicamentos devem ter alta até 4,5% a partir deste domingo

Os preços dos medicamentos devem ser reajustados em até 4,5% a partir deste domingo (31) em todo o país. O governo federal deu aval para o aumento, cujo teto foi definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última quinta-feira (28).

Com isso, as farmácias podem aplicar esse reajuste de uma vez nos remédios ou distribuir esse aumento ao longo do ano. Porém, não podem ultrapassar o teto definido.

O ajuste nos preços de remédios é feito anualmente e tem base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que ficou em 4,5% em fevereiro passado, no acumulado dos últimos 12 meses.

Na resolução sobre o reajuste, o CMED informa que as empresas produtoras deverão dar “ampla publicidade” aos preços de seus medicamentos, não podendo ser superior aos preços publicados pelo órgão no portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Apesar da liberação de alta nesta ano, o índice ficou abaixo do reajuste de até 5,60% concedido pelo governo em 2023.

Pesquisa pode ajudar

Por conta do reajuste, o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) recomendou que os clientes façam uma ampla pesquisa nas farmácias e drogarias em busca das melhores ofertas dos medicamentos.

“Dependendo da reposição de estoques e das estratégias comerciais dos estabelecimentos, aumentos de preço podem demorar meses ou nem acontecer”, destacou Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindusfarma.