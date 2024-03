VÍDEO: Homem é flagrado ao tocar nádegas de nutricionista em elevador: “Fiquei em choque”

Homem é flagrado ao assediar nutricionista em elevador de prédio comercial, em Fortaleza, no Ceará (Reprodução/X (Twitter))

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando um homem assedia sexualmente uma nutricionista, de 25 anos, em um elevador de um prédio comercial, em Fortaleza, no Ceará. As imagens mostram quando a vítima já descia e teve as nádegas tocadas. Ela gritou e questionou o agressor, que fugiu pelo estacionamento em outro andar (assista abaixo). Nas redes sociais, ela lamentou o caso e disse que ficou “em choque”.

💣💣💣NUTRICIONISTA LARISSA DUARTE DENUNCIOU ESSE HOMEM POR APALPAR SUA NADEGA,QUANDO ELA DEIXAVA ELEVADOR DE PRÉDIO COMERCIAL EM FORTALEZA.

Esse caso de assédio ocorreu no último dia 15 de fevereiro. O agressor foge,com gritos da vítima. Polícia tem de identificá-lo e prendê-lo. pic.twitter.com/cZX36V0ZVk — Donizete Arruda (@donizetearruda7) March 18, 2024

O caso aconteceu na última sexta-feira (15), mas agora as imagens passaram a repercutir. É possível ver quando a mulher reclamou ao ser assediada e o homem saindo correndo pelo estacionamento, em outro andar, em direção ao carro.

A vítima registrou um boletim de ocorrência e o caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. Nas redes sociais, ela contou que tinha acabado de trabalhar, quando ia embora usando o elevador.

Recomendados

“Quando aconteceu, fiquei em choque, sem acreditar. Xinguei, chutei o elevador na porta de fora, chorei, senti raiva, me senti impotente. Eu estava em um prédio comercial, com várias câmeras, mas isso não bastou pra esse maníaco. E isso é o que acontece todos os dias (se não pior) com várias mulheres por aí”, lamentou a vítima.

O assediador, que não teve a identidade revelada, foi afastado da empresa em que trabalha, a M7 investimentos, associada da XP. Em nota nas redes sociais, a companhia destacou que “repudia veementemente qualquer ato de violência, abuso ou importunação, de qualquer ordem”. Ele não foi encontrado para se pronunciar sobre o assunto.