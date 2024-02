VÍDEO: Marido é preso após corpo de mulher ser encontrado concretado em casa, na Zona Sul de SP

A Polícia Civil investiga a morte da autônoma Amanda Gaspar dos Santos, de 43 anos, cujo corpo foi encontrado concretado na casa em que morava, em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. O marido dela, o representante comercial Douglas Lopes Azevedo, também de 43, foi preso e confessou o crime. O caso foi descoberto após uma denúncia anônima.

Um vídeo divulgado pelo programa “Cidade Alerta”, da Record TV, mostrou que o corpo da mulher foi concretado na sala da casa (assista abaixo).

Os policiais do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) foram até a casa após a denúncia na terça-feira (20), quando encontraram o corpo do sexo feminino. Ele estava envolto em sacos e cobertas, recobertos por cimento, dentro de uma caixa de madeira.

Por conta do estado avançado de decomposição, a identidade da vítima só foi confirmada após exames no Instituto Médico Legal (IML). O marido de Amanda acabou se entregando me uma delegacia na quarta-feira (21), quando confessou o crime aos policiais.

Testemunhas contaram que Amanda foi vista com vida pela última vez no dia 17 de fevereiro. Ela já era casada há mais de dez anos com Azevedo, mas o relacionamento era conturbado.

Ao longo dos anos, a vítima teria denunciado o marido pelo menos quatro vezes por violência doméstica, mas, apesar disso, manteve o casamento. O casal era dono de uma pastelaria e costumava aparecer nas redes sociais em postagens românticas.

Azevedo tinha antecedentes criminais por furto, estelionato, lesão corporal dolosa. Desde março do ano passado, estava foragido após ter a prisão decretada por apropriação indébita. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

