Filho de Eliza Samudio assina contrato como goleiro no dia em que ela faria 39 anos: “Presente”

Bruninho Samudio, de 14 anos, inicia carreira profissional como goleiro no dia do aniversário da mãe, Eliza Samudio (Reprodução/Redes sociais)

Bruninho Samudio, de 14 anos, filho de Eliza Samudio, assinou seu primeiro contrato como goleiro com o Athletico-PR. O início da carreira profissional como jogador se deu na quinta-feira (22), data em que a jovem, assassinada em 2010, completaria 39 anos. Em entrevista ao jornal “Extra”, o garoto falou sobre a conquista, dedicada à mãe: “Foi um presente para ela”, disse.

O garoto é filho do ex-goleiro Bruno Fernandes, que foi condenado por matar Eliza, em Minas Gerais. O ex-jogador foi sentenciado, em 2013, a 22 anos e três meses pelo assassinato, ocultação do cadáver, já que o corpo da vítima não foi achado até hoje, e sequestro de Bruninho. Em 2019, Fernandes obteve a progressão de pena para o regime semiaberto e, em janeiro do ano passado, obteve a liberdade condicional.

Bruninho morava com a avó, Sônia Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Agora, eles se mudaram para Curitiba, onde ele inicia a carreira como goleiro. No momento da assinatura do contrato do neto, a avó se emocionou ao lembrar de Eliza.

“Infelizmente, minha filha não pôde ver parte do seu desejo se concretizando. Hoje é um dia em que existe tristeza e felicidade ao mesmo tempo. Chorei por ela não estar viva, mas sorri porque o filho dela está começando a realizar o sonho que tinha”, disse Sônia.

Bruninho Samudio, de 14 anos, e a avó, Sônia, durante assinatura de contrato com o Athletico-PR (Divulgação/Athletico-PR)

Carreira como goleiro

Bruninho começou a gostar de futebol jogando nas quadras de futsal de Campo Grande. A avó sempre o incentivou a praticar o esporte. Em 2013, ele participou de uma seleção do Athletico-PR e foi escolhido para a base, mas sem a assinatura de contrato, apenas treinando e participando de campeonatos regionais.

O garoto, que mede 1m88 e calça 44, passou a chamar atenção por sua performance nos jogos. Agora, ele integra a equipe sub-14, mas, por conta da estatura acima da média, também poderá atuar pela sub-15.

Apesar de todos relacionarem o talento do menino ao pai, a avó lembra que Eliza também era apaixonada por futebol e chegou a jogar como goleira por dez anos. Agora, ela comemora o fato do neto receber o treinamento em tempo integral e manter os estudos do 9º ano do ensino fundamental à noite.

“O importante é que o clube não está formando apenas um atleta, mas um cidadão. Cobram disciplina, dedicação e boas notas na escola”, ressaltou Sônia.]

Ex-goleiro Bruno Fernandes foi condenado pela morte de Eliza Samudio, em 2010 Fotos: Reprodução

Morte de Eliza Samudio

Eliza Samudio desapareceu em 2010, quando tinha 25 anos. Ela tinha dado à luz Bruninho há pouco tempo. Amante do goleiro Bruno, ela dizia que o filho era dele, mas ele não reconhecia a paternidade.

Conforme a investigação policial, Bruno planejou a morte da jovem. Ela foi levada à força até um sítio do ex-goleiro, em Esmeraldas, em Minas Gerais, onde foi mantida juntamente com o filho em cárcere privado. Depois, ela foi entregue ao ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que a asfixiou e sumiu com o corpo. Já Bruninho foi encontrado com desconhecidos, na cidade de Ribeirão das Neves (MG).

Em janeiro de 2013, mesmo sem a localização do corpo de Eliza, a juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, do Tribunal do Júri de Contagem, determinou a expedição da Certidão de Óbito da jovem.

Em março de 2013, Bruno foi julgado e considerado culpado pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado de Eliza, além do sequestro do filho da jovem. A ex-mulher do atleta, Dayanne Rodrigues, também foi julgada por participação no caso, mas acabou sendo inocentada.

O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos também foi condenado a 22 anos de prisão.

