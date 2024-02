Motorista que atropelou e matou goiana grávida na Irlanda tinha ‘excesso de álcool no sangue’, diz polícia

Goiana Valeria Amorim, de 28 anos, que estava grávida de seis meses, morreu após ser atropelada, na Irlanda do Norte (Reprodução/Redes sociais)

A motorista de 34 anos, que foi presa suspeita de atropelar e matar a goiana Valeria Amorim, de 28 anos, no condado de Fermanagh, na Irlanda do Norte, apresentava “excesso de álcool no sangue”, segundo a polícia. Ela ainda responde por dupla lesão corporal grave por condução perigosa, já que a vítima estava grávida de seis meses e a bebê também não resistiu.

Conforme a imprensa irlandesa, a motorista passou por audiência de custódia no Tribunal de Magistrados de Dungannon, na quarta-feira (21), quando teve a prisão mantida e teve os delitos detalhados. Ela teria cometido outras irregularidades ao volante, que não foram reveladas pela Corte.

O caso aconteceu na última segunda-feira (19), na Rodovia Boa Island. Valéria, a filha mais velha e a mãe faziam uma caminhada, quando foram atingidas pela motorista. Elas foram socorridas e levadas de ambulância até um hospital. Porém, a goiana e a bebê que esperava não resistiram aos ferimentos. Já as outras duas vítimas foram atendidas e liberadas.

Valéria era natural de Anápolis, em Goiás, mas morava na Irlanda do Norte há seis anos. Amigos e familiares lamentaram a morte dela, que tinha como passatempo jogar futebol. “O futebol feminino de Anápolis está em luto. Ela era muito amada e respeitada por todos e todas”, escreveu uma colega da vítima nas redes sociais.

“Virou estrelinha, junto com a minha netinha, Clhoé. Deus nos ajude. Nossa Senhora que nos dê forças”, disse a sogra da goiana.

