Chuvas fortes causam estragos e deixam oito mortos no Rio de Janeiro; veja quem são as vítimas

Lígia Maria, Bruno, Inara, Gael, Ana Carolina e Calebe estão entre as vítimas da forte chuva no Rio de Janeiro (Reprodução/Redes sociais)

O temporal que atingiu o Rio de Janeiro entre a quarta-feira (21) e quinta-feira (22) deixou pelo menos oito pessoas mortas, além de muitos estragos. Os falecimentos ocorreram em deslizamentos de terra, desabamento de casas, além de correntezas formadas pela força da água.

Em Barra do Piraí, uma família inteira morreu soterrada após o desabamento de um imóvel. Conforme o site G1, as vítimas são: Lígia Maria de Carvalho, o filho dela, Bruno de Carvalho, e a nora, Inara de Oliveira, que não tiveram as idades confirmadas. Também faleceu o filho do casal, Gael Oliveira de Carvalho, de apenas oito meses.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou buscas pelas vítimas, sendo que o corpo de Lígia foi o primeiro a ser localizado. Cães farejadores foram levados ao local e logo encontraram Bruno e Gael. Por fim, já na noite de quinta-feira, foi encontrado o corpo de Inara.

Outras cinco pessoas foram resgatadas com vida dos escombros dos imóveis atingidos e levadas para a Santa Casa. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Outras mortes

Também morreu por conta da forte chuva Ana Carolina Sodré, de 24 anos, que estava em casa com a família quando uma encosta cedeu e atingiu o imóvel, na noite de quarta-feira, na comunidade da Chacrinha. Vizinhos realizaram o resgate, mas a jovem não resistiu. O marido e os cinco filhos dela ficaram feridos, mas sobreviveram.

Na Vila Carmelita, em Engenheiro Pedreira, Japeri, um bebê de 2 anos morreu após um deslizamento de terra. A casa em que Calebe Jefferson Veloso Costa estava com a família e a irmã gêmea ficou destruída e o menino acabou inalando gás. Já a menina foi socorrida com vida.

Em Nova Iguaçu, Roberto Mesquita, de 59 anos, morreu após ser arrastado pela correnteza durante o temporal. Testemunhas contaram que ele foi arrastado na quarta-feira em uma rua do Jardim Pernambuco e seu corpo só foi encontrado na manhã seguinte.

A oitava vítima das chuvas é Felipe Machado, de 37 anos, que foi encontrado sem vida pelo Corpo de Bombeiros na estrada do Saco, no bairro Ipiranga, perto de Cabuçu. As circunstâncias da morte dele ainda são apuradas pela Polícia Civil.

