Presídio de segurança máxima no RN registra a primeira fuga na história; veja quem são os fugitivos

Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, registrou sua primeira fuga desde 2009 (Reprodução/Senapenn)

A Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, registrou nesta quarta-feira (14) a primeira fuga da sua história. Agentes constataram que os detentos Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento não estavam no presídio de segurança máxima. O local, inaugurado em 2009, conta com 13 mil metros quadrados e abriga mais de 200 detentos considerados perigosos.

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte confirmou a fuga dos dois detentos e destacou que policiais fazem buscas por eles. O policiamento foi reforçado nas estradas que ligam o estado ao Ceará e Paraíba.

Tanto Mendonça quanto Nascimento estavam no presídio desde o dia 27 de setembro do ano passado. Ambos foram transferidos do Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro Alves, no Acre, que registrou uma rebelião violenta em julho de 2023. Na ocasião, cinco detentos foram mortos.

A dupla fugitiva é apontada como integrante de uma facção criminosa que atua no Rio de Janeiro. Os dois têm uma extensa ficha criminal por assaltos, furtos, roubos homicídio e latrocínio e deveriam cumprir pena até o dia 25 de setembro de 2025.

Apesar das buscas, nenhum dos dois havia sido recapturado até o início desta tarde.

Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça fugiram de presídio de segurança máxima e são procurados, no RN (Reprodução)

