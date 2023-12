Forte chuva atinge Angra dos Reis; bombeiros confirmam dois mortos

A forte chuva que atingiu a região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, desde sexta-feira (08), provocou inundações por toda a cidade. O bairro Bracuí foi um dos mais atingidos e, segundo o corpo de bombeiros, um casal de idosos, que morava em um asilo privado, morreu.

A prefeitura de Angra dos Reis confirmou que a água subiu rapidamente e o casal não conseguiu ir para o segundo andar do edifício onde fica a casa de repouso. Ainda não há confirmação, mas a causa provável das mortes foi afogamento.

O corpo de bombeiros também informou que outros 25 idosos do asilo foram levados em segurança para um abrigo. Segundo o G1, uma vizinha do imóvel chegou a ajudar alguns idosos: “Fiquei colada no muro, havia muitos idosos sem roupa e a gente embaixo da chuva, porque já tínhamos água no peito por várias horas”.

Ao site da Globo, Ana Peralta disse que algumas pessoas tentaram pular um muro, mas foram salvas pelos botes dos bombeiros. Até o momento, 312 pessoas estão desabrigadas. Elas foram levadas para duas escolas municipais de Angra dos Reis.

Mudança no clima

Desde sexta-feira (08), Angra dos Reis sofre com a forte chuva. Até agora, o município registrou 250 milímetros, em apenas 24 horas, volume esperado para todo o mês de dezembro, segundo a Defesa Civil.

Com isso, a maré subiu e provocou inundação em algumas partes da cidade. O rio Bracuí, que passa pelo bairro de mesmo nome, também subiu, atingindo a marca de três metros de altura.

