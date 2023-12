Zé Neto, da dupla com Cristiano, faz rápida aparição após acidente: ‘Nosso Milagre’

O cantor Zé Neto, dupla sertaneja com Cristiano, voltou às redes sociais após sofrer um acidente de carro, em Icém, interior de São Paulo. O famoso, usou o Instagram da esposa, Natália Toscano, para falar com os fãs sobre o seu estado de saúde.

Em sua primeira aparição, o cantor sertanejo agradeceu o apoio de todos e disse: “Graças a Deus, obrigado pelas orações, pelo carinho de todos vocês”.

Já no quarto, a esposa mostrou um momento de descontração. Pela web, ela contou que Zé Neto estava nervoso por um motivo específico, que chamou a atenção dos fãs: “Olha quem apareceu por aqui, só por aqui. Enfezado, que ainda não conseguiu ir ao banheiro, mas está ótimo”, disse ela.

Em seguida, Nathália disse que a recuperação do cantor sertanejo é um milagre: “Está inteiro, nosso milagre, novo livramento”, finalizou ela.

Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, passa a noite na UTI (Reprodução/Instagram)

Antes disso, Natália Toscano já tinha usado as redes sociais para acalmar os fãs do músico. Depois de passar a noite no hospital, ela resolveu avisar que está tudo bem e que não há grandes fraturas: “O Zé está bem, está estável. Agora, ele está em observação. Foram fraturadas três costelas, e o corte do braço”, disse ela.

Natália chegou a falar que foi responsável por fazer os primeiros socorros depois do acidente de carro: “Eu fiquei até agora com ele, passei a noite. Na verdade, eu fiz os primeiros socorros, eu que socorri no local, mas deu tudo certo”.

Possíveis sequelas na cabeça e pescoço também foram descartadas. Segundo ela, “nada de grave” foi apontado no laudo médico: “Ele vai ficar no hospital mais um pouco. Ele vai ficar para observação, para tomar medicamento na veia”.

Pelas redes sociais, a esposa do cantor Zé Neto também avisou que ele segue com bastante dor por causa da pancada. Ela aproveitou para agradecer as mensagens de carinho.

Como o acidente aconteceu

De acordo com a polícia, Zé Neto seguia pela rodovia quando colidiu lateralmente com uma carreta. Com o impacto, a carreta ficou atravessada na estrada, causando interdição do fluxo e, em seguida, outros dois veículos se envolveram na batida.

Após o acidente, Zé Neto foi levado ao hospital (Reprodução/Instagram)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco pessoas ficaram feridas nesta colisão: Zé Neto, uma mulher e uma criança, que estavam num segundo carro, e um homem e uma mulher, que estavam em um terceiro veículo.

A PRF ainda informou que uma das mulheres ficou gravemente ferida e as outras vítimas sofreram ferimentos leves. No entanto, as causas do acidente são investigadas.

A assessoria do cantor sertanejo disse que ele havia saído de seu rancho em Fronteira (MG) com destino a São José do Rio Preto (SP).

