São Paulo: homem soterrado em obra da prefeitura morre aos 24 anos

Foi confirmada a morte do funcionário, de 24 anos, que trabalhava em uma obra da prefeitura na zona Sul de São Paulo. Após ser soterrado pelo deslizamento de terra, que aconteceu nesta sexta-feira (08), ele foi resgatado pelos bombeiros e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O deslizamento de terra aconteceu por volta das 11h57 da manhã, quando profissionais terceirizados pela Sabesp trabalhavam na Avenida Santo Amaro, que passa por uma requalificação.

Segundo a Defesa Civil, a prefeitura da cidade fazia obras de manutenção, quando uma parte do piso afundou e soterrou o homem. Os bombeiros também informaram que ele “ficou apenas com a cabeça para fora da terra”.

Ainda com vida, o homem foi levado para uma unidade do Hospital São Luiz, mas não resistiu e teve uma parada cardiorrespiratória.

Acidente em SP: Sabesp fazia obras de manutenção na zona sul da capital paulista (Indianara Campos/TV Globo)

LEIA TAMBÉM: Morre homem que apareceu em vídeo sendo queimado por mulher no RJ; autora foi identificada

Uma cratera com aproximadamente seis metros de profundidade por quatro metros de largura formou-se na Avenida Santo Amaro. Ao todo, sete equipes do corpo de bombeiros foram até o local.

Comunicados oficiais

Em nota, a prefeitura de São Paulo lamentou o acidente ocorrido na zona sul da capital e informou que a vítima era funcionário de uma empresa terceirizada da Sabesp. O governo municipal disse ainda que “as causas do acidente estão sendo apuradas”.

Já a Sabesp fez um comunicado lamentando a morte do homem, de 24 anos: “A Sabesp lamenta profundamente a morte de um colaborador do consórcio contratado para a obra nesta sexta-feira (8) e se solidariza com seus familiares. A Companhia está com equipes acompanhando a situação e prestando assistência à família. O acidente ocorreu por volta das 11h em obras para substituição de rede de esgoto na Av. Santo Amaro. As causas serão investigadas”.

LEIA TAMBÉM: ‘Call center do crime’: polícia prende 24 pessoas que aplicavam golpes em central telefônica, em SP