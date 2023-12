VÍDEO: Policial militar é preso após exibir pênis para atendentes de pedágios no Rio de Janeiro

O policial militar Rafael do Amaral de Paula foi preso após mostrar seu pênis para atendentes de pedágios em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Câmeras de monitoramento registraram quando ele passou por dois bloqueios e se masturbava. Um dos vídeos mostrou o homem tocando o órgão genital, enquanto uma funcionária contava o dinheiro (assista abaixo).

Masturbação no pedágio: PM é preso após exibir pênis no carro | Metrópoles pic.twitter.com/BNmSuy1Kzg — perrenguematogrosso (@perrenguemt) December 5, 2023

O caso aconteceu no último domingo (3) em pedágios em Casimiro de Abreu e Manilha, ambos na BR-101. As funcionárias denunciaram a atitude do PM e ele acabou detido em flagrante por policiais rodoviários federais.

O homem foi levado ao 72º Distrito Policial, onde o caso foi registrado como ato obsceno. Procurada, a Polícia Militar repudiou a conduta do agente e destacou que instaurou uma investigação. “A corregedoria da corporação acompanha os trâmites do caso.”

A Arteris Fluminense, concessionária que administra a rodovia, informou que três funcionárias foram importunadas pelo PM e também repudiou os “atos obscenos”.

“A Arteris Fluminense confirma que três arrecadadores, no exercício de suas funções em praças de pedágio, foram expostos no domingo (3) a atos obscenos por parte de um usuário da BR-101, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As autoridades foram acionadas e deram andamento à ocorrência. A concessionária presta assistência aos colaboradores e repudia veementemente essa situação”, informou a concessionária, em nota.

A defesa do PM não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

