Expresso Turístico da CPTM abre venda de ingressos para viagens até Paranapiacaba em novembro

Estão abertas as vendas de tickets do Expresso Turístico da CPTM até Paranapiacaba em novembro (Divulgação/CPTM)

O Expresso Turístico da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) abriu a venda de novos ingressos para viagens para Paranapiacaba, na região do ABC Paulista. Já estão disponíveis no site oficial os tickets para os passeios nos dias 4, 5, 12, 18, 19 e 26 de novembro.

A viagem é feita em uma locomotiva a diesel da CPTM, modelo Alco RS-3, de 1952. A máquina conduz dois carros de passageiros, de aço inoxidável, fabricados no Brasil pela Budd - Mafersa nos anos 1960. Ao todo, são disponibilizadas 174 poltronas para acomodar os turistas, além de espaço reservado para cadeira de rodas, que conta com cinto de segurança e ancoragem do equipamento.

A viagem parte da Estação da Luz, em São Paulo, às 8h30, e segue até Paranapiacaba, onde os turistas irão visitar uma vila histórica que integra a Serra do Mar. O trajeto cobre aproximadamente 48 quilômetros de extensão e tem uma duração de cerca de 90 minutos. A volta ocorre às 16h ao destino de origem.

Durante a viagem, os turistas podem apreciar um pedaço da vegetação nativa remanescente da Serra do Mar, enquanto escutam histórias sobre as ferrovias paulistas, que são compartilhadas pelos agentes da CPTM.

Funcionários da CPTM contam histórias da ferrovia durante viagem do Expresso Turístico (Divulgação/CPTM)

Os valores dos ingressos variam entre R$ 25 (meia tarifa) e R$ 50 (tarifa cheia/inteira). Porém, com a compra de mais ingressos, um desconto é aplicado, tornando o custo menor no caso de uma viagem em grupo de três ou quatro pessoas, por exemplo.

Chegando em Paranapiacaba, os visitantes poderão ver as belezas naturais, que se misturam aos antigos fragmentos deixados pelos imigrantes ingleses. Pode ser visitada uma mansão, que foi onde morou o primeiro engenheiro chefe da ferrovia, além de um campo de futebol, que é apontado como o primeiro do Brasil. Além disso, há visita guiadas ao Museu-Castelo e diversas atrações gastronômicas. Os custos dos passeios na cidade não estão inclusos no valor do ticket da viagem.

Além de Paranapiacaba, o Expresso Turístico da CPTM também oferece viagens para Mogi das Cruzes e Jundiaí. Veja mais detalhes no site oficial.