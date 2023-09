‘Caderno sombrio’ tem frases que identificaram jovem de 19 anos como assassino do próprio irmão

O assassinato de um menino de 7 anos foi desvendado pela Polícia Civil de São Paulo com a ajuda de um caderno. Após a análise do conteúdo, o irmão mais velho da criança, Guilherme Alcântara, de 19 anos, foi tido como o principal suspeito e confessou ter assassinado o irmão mais novo.

Conforme informações do O Globo, os investigadores localizaram o caderno durante uma vistoria na casa da vítima, e entre as páginas encontraram textos e frases que falavam de morte, assassinato e sangue, reforçando a ligação entre algum familiar e o desaparecimento do menino.

O corpo da criança foi localizado no quarto de seu irmão mais velho, que foi preso e confessou ter assassinado o menino. Segundo investigadores, Guilherme afirmou ter se aproveitado do fato de que somente ele e o irmão estavam em casa.

Guilherme Alcântara foi autuado por homicídio e segue preso de forma preventiva. Além do caderno, outros objetos relacionados ao crime foram encaminhados à perícia. Segundo informações, algumas partes do corpo foram encontradas embaixo da cama do autor do crime, enquanto outras foram guardadas em um armário.

Relembre o caso

Em entrevista à Record TV, a mãe do menino contou que costumava sair de casa para trabalhar e deixava o filho de 7 anos, que tinha transtorno do espectro autista, sob os cuidados de seu irmão mais velho.

Pouco tempo após sua saída, o pai dos meninos chegava ao local, uma vez que trabalhava no turno da noite. No entanto, ao chegar em casa na última terça-feira ele não encontrou o filho mais novo e iniciou as buscas.

No início, o pai pensou que o filho tinha acompanhado a mãe no trabalho, mas descartou essa hipótese ao ligar para ela. Guilherme também teria dito ao pai que estava dormindo e não tinha notícias do irmão. Com isso, a polícia foi acionada e realizou buscas na casa da família, encontrando o corpo do menino embaixo da cama de Guilherme.

