Revelam cartas enviadas por principal suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann

Os seguidores do caso Madeleine McCann foram surpreendidos por novas atualizações envolvendo o principal suspeito pelo sumiço da menina que desapareceu em 2007, na Praia da Luz.

De acordo com o The Mirror o pedófilo e estuprador já preso, Christian Brückner, apontado como responsável pelo crime, teria escrito cartas implorando a amigos que o apoiassem no tribunal.

As fontes apontam que pelo menos dois antigos amigos que ele conheceu quando morava em Portugal receberam cartas nos últimos meses.

“Conheço duas pessoas que receberam mensagens de Chris. Isso realmente os assustou. Eles não tinham notícias dele há anos e então essas cartas chegaram de repente pelo correio da Alemanha. Ele estava pedindo que falassem em sua defesa, sobre como ele era um cara legal. Ele disse que a polícia e os promotores alemães estão contra ele, que estão dizendo que ele é um monstro”, alertou um ex-amigo do acusado ao jornal.

Brueckner é investigado por detetives alemães sobre o desaparecimento de Madeleine, mas já aguardava julgamento em uma prisão alemã por uma série de estupros e agressões sexuais de crianças cometidas em Portugal. No entanto, as acusações sobre o caso Madeleine McCann foram retiradas no início deste ano, após uma decisão judicial sobre quem tinha jurisdição no caso.

“É ultrajante para Chris pedir ajuda porque agora todos sabemos sobre o seu passado. Na época em que estávamos com ele no início dos anos 2000, era tudo segredo. Não sabíamos que ele era pedófilo. Mas agora ele não tem chance de alguém defender ele no tribunal”, complementou a fonte.

Madeleine tinha três anos quando desapareceu de um resort da Praia da Luz. Na época, Brueckner, morava em uma fazenda em ruínas na Praia da Luz.

Ele nega qualquer envolvimento no crime e cumpre pena de sete anos de prisão por estupro e tráfico de drogas, com possibilidade de ser libertado em 2026.

