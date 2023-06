A verdade sobre as novas provas encontradas no caso Madeleine McCann

Uma nova busca por evidências no caso Madeleine McCann se tornou notícia recentemente e novas atualizações são aguardadas.

De acordo com o The Guardian, itens encontrados na varredura na Barragem do Arade, local próximo a Praia da Luz, em Portugal, onde a menina desapareceu, estão na Alemanha para análise.

Os promotores alemães, por sua vez, disseram que vários itens recuperados em buscas na semana passada que podem estar ligados ao desaparecimento de Madeleine McCann, mas ainda não foram confirmados como provas claras.

Desde 2020, a polícia alemã disse acredita que Madeleine está morta e identificou Christian Brückner, um criminoso sexual condenado, como provavelmente o principal suspeito do crime.

Reprodução (Divulgação)

“Vários itens foram apreendidos como parte da investigação. Estes serão avaliados nos próximos dias e semanas. Se itens individuais realmente têm uma conexão com o caso Madeleine McCann ainda não pode ser dito. Espera-se que as investigações conduzidas aqui em Braunschweig contra o suspeito de 46 anos continuem por muito tempo”, explicou.

A operação ocorre de forma conjunta entre as autoridades alemãs, britânicas e portuguesas e foi definida como “forma excelente e muito construtiva”.

A polícia foca principalmente em encontrar pedaços do pijama que Madeleine usava na noite em que desapareceu. Os materiais coletados agora incluem roupas e objetos de plástico.

O solo da barragem do Arade também será analisado para ver se condiz com a sujeira encontrada na van de Brueckner.

