A atitude do principal suspeito que pode ajudar a encontrar Madeleine McCann

Os seguidores do caso Madeleine McCann foram surpreendidos por novas buscas e supostas pistas sobre o paradeiro da menina que desapareceu em 2007, na Praia da Luz.

De acordo com o The Guardian, as investigações continuam buscando evidências para relacionar o pedófilo e estuprador já preso, Christian Brückner, como responsável pelo crime.

Materiais de tecido, plástico e amostras do solo da Barragem do Arade, local próximo à Praia da Luz e frequentado por Brückner, são analisados na Alemanha e os promotores prometem encontrar pistas.

O criminoso de 46 anos é alemão, mas foi preso pelo estupro de uma mulher na Praia da Luz em 2005. Ele também é suspeito de outros estupros e abuso sexual de crianças cometidos na área entre 2000 e 2017.

Mark Hofmann, um criador de perfis criminais na Alemanha, disse que Brückner, possui um histórico de guardar “troféus” dos seus crimes.

“A partir de históricos de conversas em bate-papo com pessoas afins e de outros crimes, sabe-se que ele tende a fazer exatamente isso: documentar seus crimes”, explica.

Dessa maneira, eles esperam encontrar algum material ou objetivo de Madeleine em locais ou em uma van que o suspeito usava na época.

Brückner nega qualquer envolvimento no desaparecimento de Madeleine e alega que a polícia tenta incriminá-lo.

