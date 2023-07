Até quando tempo continua frio no estado de São Paulo?

Os moradores do estado de São Paulo ainda estão se acostumando com os dias frios que enfrentam nesta semana, principalmente durante as madrugadas destas semana, quando as temperaturas ficaram abaixo de 10ºC.

As baixas temperaturas são provocadas pelos ventos da massa polar que está estacionada no oceano, na costa do sul do país, mas que tem força suficiente para derrubar os termômetros até no sudeste do país, segundo a Climatempo.

Nesta quinta-feira, o dia amanheceu na Capital paulista com os termômetros marcando 12ºC. No leste do estado, a madrugada foi ainda mais fria, variando entre 6ºC e 9ºC.

QUANDO O FRIO VAI ACABAR?

A massa de ar polar que está afetando diretamente o estado de São Paulo deve se afastar para o oceano nos próximos dias, permitindo que toda a região sudeste volte a receber rajadas de ventos mais quentes, elevando a temperatura na maior parte do estado, principalmente na região norte de São Paulo.

No final de semana as temperaturas mínimas já registram elevação, de 14ºC no sábado e 16ºC no domingo. As máximas podem chegar aos 28º C a partir de segunda-feira.

O tempo volta a virar na próxima quinta-feira, com a aproximação de uma nova frente fria de que deve trazer mais chuva e frio para todo o estado.