VÍDEO: Mulher acaba detida ao fazer topless enquanto caminhava com cachorros, em SC

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando uma mulher, não identificada, fez topless enquanto caminhava com cachorros em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina (veja abaixo). Logo depois da cena, ela foi abordada por guardas municipais e acabou detida por ato obsceno.

O caso aconteceu no último sábado (13), na Avenida Atlântica. Nas imagens é possível ver quando a mulher caminha com os seios à mostra pela orla da praia, chamando a atenção de outras pessoas. Logo depois, ela acabou sendo detida e, segundo outras imagens, ficou “indgnada” com a situação.

A mulher foi, então, levada para a delegacia, onde o caso foi registrado como ato obsceno, crime previsto no artigo 233° do Código Penal, tem como pena detenção de três meses a um ano ou multa.

Conforme a Polícia Civil, ela negou que tivesse cometendo qualquer crime e destacou que apenas passeava com os cachorros. Ela vai responder ao caso em liberdade.

Mulher foi detida por fazer topless enquanto passeava com cães em praia de Balneário Camboriú, em Santa Catarina (Reprodução/Instagram)

