Presa suspeita de atear fogo e matar mulher queimada durante briga; vídeo tem cenas fortes

Uma suspeita de atear fogo em duas mulheres durante uma briga em um bar de Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, foi presa pela polícia em Mongaguá, no litoral paulista. Uma das vítimas sofreu queimaduras em mais de 80% do corpo e não resistiu aos ferimentos. Um vídeo, que tem cenas fortes, mostra como o crime aconteceu (veja abaixo).

VÍDEO: Briga entre mulheres termina com vítima incendiada em bar no Jd. Sandra, em Cotia. Saiba mais: https://t.co/HMa0QH00r7 pic.twitter.com/z82Hxj6frZ — Cotia e Cia (@CotiaeCia) January 15, 2023

O caso aconteceu no dia 13 de janeiro deste ano. O vídeo mostra quando uma das vítimas, visivelmente alterada, joga um líquido inflamável contra o próprio corpo. Enquanto isso, uma segunda mulher toma o galão das mãos dela e fica, com um isqueiro nas mãos, ameaçando acendê-lo. No entanto, logo as duas se abraçam, enquanto a primeira começa a tirar as roupas molhadas.

Depois, uma terceira mulher aparece nas imagens e coloca fogo nas outras duas. Ambas começaram a correr em chamas, mas a que tinha se molhado com o líquido inflamável foi ainda mais afetada pelas chamas e morreu na sequência.

A suspeita pelo crime foi identificada e era procurada pela polícia desde então. Conforme reportagem do site G1, ela acabou presa na última sexta-feira (12), em uma casa em Mongaguá. Durante a abordagem, ela apresentou o documento de identificação da irmã, mas foi questionada sobre o crime ocorrido em Cotia e acabou confessando a autoria.

Assim, ela foi levada até a Delegacia de Polícia de Mongaguá, onde o caso foi registrado e ela permanece à disposição da Justiça.